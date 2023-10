Medewerkers van Vooruit schrijven open brief: “Wij voelen ons wel veilig”

“Hier trekken wij de grens. Wij kijken niet weg. Wij staan achter Vooruit.” Zo beginnen 45 personeelsleden van Vooruit een open brief die ze online gooien in de nasleep van de berichten over toxisch leiderschap en het toedekken van een metoo-zaak binnen de partij. Een medewerkster werd er ontslagen in de nasleep van een klacht over grensoverschrijdend gedrag tegen een directe collega. En ze kreeg daarbij duizenden euro’s aan bijkomende schadevergoeding als ze zou zwijgen.

Duizenden euro’s om te zwijgen over #MeToo-schandaal: Vooruit koopt rechtszaak af van ex-medewerkster “De tendentieuze en los van de werkelijkheid geslagen voorstelling van onze organisatie, daar herkennen wij ons niet in”, schrijven de personeelsleden nu. “Is elke dading een schuldbekentenis? Is elke (opzeg)vergoeding dan zwijggeld? En wat zegt dat over ons? Draaien wij mee in een organisatie die dit in stand houdt, faciliteert? Nee. Wij voelen ons wel veilig. En was dat niet het geval, jullie hadden ons wel eerder gehoord.

Ze zetten zich dan ook stevig af tegen wat zij in de krant lezen. “Wie wint hier iets bij? Noch het slachtoffer, noch de collega’s die elke dag keihard werken. En al zeker niet de mensen die op de politiek moeten kunnen rekenen. De clicks, de likes, de hetze op Twitter, de grappen die alweer kunnen worden bedacht. We weten intussen hoe het zal lopen. headtopics.com

Bij Vooruit sluiten ze de rangen: “Hoe erg ook, slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag betekent niet levenslange werkgarantie” Dat wil niet zeggen dat ze blind zijn voor de défauts van de politiek. “Is de politiek bij momenten een toxische omgeving?. Worden vele partijhoofdkwartieren bijna uitsluitend geleid door mannen? Zeer zeker. En moet er werk gemaakt worden van meer diversiteit en meer vrouwen in de politiek? Absoluut ja. Dat is iets waarvoor wij, socialisten, alvast zullen blijven strijden.”

Maar in dit geval scharen ze zich absoluut achter de partij en de mensen die er werken. En dus achter de veelgeplaagde voorzitter Conner Rousseau.

Bij Vooruit sluiten ze de rangen: "Hoe erg ook, slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag betekent nietGeen lid van Vooruit die twijfelt aan de officiële reactie van de partij over het ontslag van een medewerkster, die het slachtoffer werd van grensoverschrijdend gedrag. En dus ook niet aan voorzitter Conner Rousseau. "Dit heeft niets met haar functioneren te maken.

