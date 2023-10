Minister Demir ziet bruisende toekomst voor kasteel waar grootmeester ooit woonde en werkte: “Vanaf 2030 wordt

Dat hebben Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA), CEO Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen en burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx (N-VA) bekendgemaakt.

Collega’s en vrienden “met verstomming geslagen” na moord op advocate Claudia (58): “Ze vocht als een leeuwin voor haar cliënten”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Linda Mertens na haar ‘return’ met Regi op podium van uitzinnig Sportpaleis: “De mensen zijn zo lief, dat heeft mij zo hard geraakt”

Vanaf december kan je op zaterdagen en koopzondagen voor twee euro met de bus naar MechelenShoppers uit de ruimere omgeving kunnen vanaf 1 december op zaterdagen en koopzondagen voor twee euro met de bus naar Mechelen reizen. Voor de invoering van dat shoppingbiljet heeft de stad een overeenkomst afgesloten met De Lijn. Lire la suite ⮕

Abdesalem Lassoued had internationale contacten, bevestigt minister van TigcheltOf Abdesalem Lassoued nu wel of niet als ‘lone wolf’ zijn terreurdaad verrichte op 16 oktober, zal het onderzoek van het federaal parket moeten uitwijzen. Dat heeft Paul Van Tigchelt verklaard. De nieuwe justitieminister bevestigt dat de dader van de aanslag waarbij twee Zweedse voetbalsupporters het leven lieten internationale contacten had. Lire la suite ⮕

Antwerpse haven krijgt bezoek van Britse ministerDe maritiem minister van het Verenigd Koninkrijk ontmoette kersvers minister van Noordzee Paul Van Tigchelt in het Havenhuis. Ze ondertekenden onder meer een samenwerkingsovereenkomst om groene corridors tussen beide landen te kunnen opzetten. Lire la suite ⮕

Minister Somers vraagt om lokale integrale veiligheidscellen samen te roepen over protest Israëlisch-PalestijnHoe kunnen burgers hun verontwaardiging over het conflict uiten? Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) stuurt maandag alle Vlaamse gemeenten een brief waarin hij hen vraagt de lokale integrale veiligheidscellen samen te roepen om zich daarover te beraden. Lire la suite ⮕

Een ode aan 72-jarigenDe wereldbevolking staat op het punt de oudste ooit te worden: in 2030 zal een op de zes mensen ouder dan 60 jaar zijn. In de komende zeven jaar zullen fotografen van over de hele wereld deze historisch grijze tijd in beeld brengen. ‘72’ is een reeks over 72-jarigen, de mediane levensverwachting wereldwijd. Lire la suite ⮕

29 oktober: “We doen wat we zeggen”Paul Van Tigchelt werd onder een woelig gesternte minister van Justitie en de Noordzee. Hij is vastberaden in de veiligheidsaanpak: “We doen wat we zeggen.” Hij werd daarin bijgetreden door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Nederlanders zijn veel directer dan ons. Patrick Van Gompel schreef er een boek over. Lire la suite ⮕