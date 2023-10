Red Flames klaar voor clash in uitverkocht huis tegen Engeland: “Hier hard voor gewerkt”

“Ze hebben hier zo hard voor gewerkt.”Vrijdag slaagde de Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg er net niet in te stunten tegen Engeland. The Lionesses haalden het met 1-0 in het uitverkochte Leicester City Stadium. Lauren Hemp lukte toen na dik tien minuten de enige goal uit de partij. Pas vrijdagnacht laat keerden de Red Flames terug naar België, nadat ze voordien in de kleedkamer zonder warm water hadden gezeten.

Ondanks de nederlaag leverden de Flames vrijdag in Leicester een prima prestatie af. “Ik heb toen goeie dingen gezien die we nog proberen te verbeteren. Wat is een goed resultaat tegen Engeland? Winnen. In voetbal is alles mogelijk, maar aan de andere kant: het blijft Engeland.”

In de poule zakte België van de leidersplaats naar de derde stek met 4 op 9. Nederland, dat vrijdag met 4-0 won van Schotland, en Engeland staan aan de leiding met 6 punten. Schotland sluit de rij met 1 punt. De groepswinnaar plaatst zich voor de Final Four. headtopics.com

