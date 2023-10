Dieselprijs daalt dinsdag lichtjes

Een liter mag dan nog maximaal 1,941 euro kosten, meldt de FOD Economie. Dat is een daling met 2,2 eurocent.Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.

Strandjutter vindt peperdure trouwring, koppel reist 2.500 kilometer om het sieraad op te halen: “Ik moest je wel komen bedanken”

Dieselprijs vanaf dinsdag omlaagDe maximumprijs voor diesel gaat vanaf dinsdag wat omlaag. Een liter mag dan nog maximaal 1,941 euro kosten, zo meldt de FOD Economie.

Basisschool De Zandloper in Nijlen wipt eerste tegels voor nieuwe groene speelplaatsDe Vrije Basisschool De Zandloper in Nijlen heeft groen licht gekregen om meer dan 150 vierkante meter speelplaats te vergroenen. De ontharding kadert in het project 'Groene Oases' van provincie Antwerpen.

Lizanna, waar grootmoeders sauzen een make-over kregenDe oma's leverden de naam, maar nee: hier kom je niet voor grootmoeders keuken. Bruno Vanspauwen geniet in Beerzel van een licht, eigentijds menu – met hier en daar een gerecht uit de oude tijd.

Straks gaat de wintertijd inDe nacht duurt straks een uurtje langer want we gaan de wintertijd in. Vanaf morgen is het een uurtje vroeger donker 's avonds. Maar 's morgens winnen we licht.

