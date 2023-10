Spontane actie bij De Lijn in Antwerpen “opgevolgd door helft van chauffeurs”

De staking is een uitloper van de acties van eind vorige week, die er kwamen na de aankondiging welke stelplaatsen er de komende jaren zullen sluiten. In de provincie Antwerpen gaat het om de stelplaatsen van Mol en Westerlo, en bij uitbreiding ook Tremelo en Aarschot net over de grens in Vlaams-Brabant.

Volgens de socialistische vakbond ACOD is er maandagochtend helemaal niet uitgereden aan de stelplaatsen Mol en Westerlo. “Daarnaast zien we ook veel solidariteit bij de andere stelplaatsen, zowel bij de bussen als de trams”, zegt ACOD-secretaris Geert Vermunicht. “We schatten dat zowat de helft niet is uitgereden. Dit is een laatste signaal dat we geven in aanloop naar een algemene ondernemingsraad op 8 november, waar we onze vragen zullen voorleggen. Daarna zullen we ons verder beraden.

De christelijke vakbond ACV bevestigt die cijfers. “In Antwerpen en Rumst is het fiftyfifty, in Mechelen is een derde niet buitengereden, in Turnhout iets minder”, lijst Cynthia Claes van ACV op. “Het personeel zit met veel meer vragen dan antwoorden momenteel. Het sluiten van stelplaatsen is al jaren een plan, maar nu werden de concrete locaties plots aangekondigd zonder verdere duidelijkheid voor het personeel. headtopics.com

Welke ritten precies wel en niet worden uitgevoerd maandag, kunnen reizigers best volgen via de app van De Lijn.

Le réseau De Lijn perturbé à Anvers à la suite d'une action syndicale spontanéeLa société flamande de transports en commun s'attend à d'importantes perturbations sur son réseau lundi dans la province d'Anvers en raison d'une action syndicale spontanée, a indiqué De Lijn. Lire la suite ⮕

Les transports en commun perturbés ce lundi à Anvers, grève spontanée chez De LijnEn raison d’une action syndicale spontanée chez De Lijn à Anvers, la société de transport public s’attend à des... Lire la suite ⮕

