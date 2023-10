Hele dag hinder bij De Lijn in Antwerpen door spontane vakbondsactie

Er is grote hinder in de hele provincie, zowel voor de streek- als stadsbussen. Ook de trams en stadsbussen in de metropool ondervinden zware hinder van de actie.

De Lijn volgt de situatie nauw op en zal regelmatig updates plaatsen op de website en sociale media. Reizigers krijgen de raad om de app te raadplegen om te kijken welke ritten al dan niet worden gereden. ‘Gezien het gaat om een onaangekondigde actie, is het bijzonder moeilijk om zicht te krijgen op de exacte situatie’, waarschuwt De Lijn.

De aanleiding tot de actie is nog steeds de aankondiging van vorige week om stelplaatsen en onderhoudscentra te integreren in andere locaties.

