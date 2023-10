Les transports en commun perturbés ce lundi à Anvers, grève spontanée chez De Lijn

En raison d’une action syndicale spontanée chez De Lijn à Anvers, la société de transport public s’attend à des perturbations toute la journée de lundi dans la province d’Anvers. C’est ce qu’a indiqué De Lijn lundi matin. Les perturbations sont importantes dans toute la province, tant pour les bus régionaux que pour les bus urbains. Les tramways et les bus urbains de la métropole sont également fortement gênés par l’action.

De Lijn suit de près la situation et publiera des mises à jour régulières sur son site web et ses médias sociaux. Il est conseillé aux voyageurs de consulter l’application pour savoir quels trajets seront ou ne seront pas assurés. 'Étant donné qu’il s’agit d’une action non annoncée, il est particulièrement difficile d’avoir une vue d’ensemble de la situation exacte', prévient De Lijn.

