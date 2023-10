745.000 euros pour aider les jeunes en décrochage scolaire dans cinq écoles bruxelloises néerlandophones

Un budget de 745.000 euros va être alloué par la Commission communautaire flamande (Cocon) à cinq écoles secondaires néerlandophones bruxelloises, dans le but d’aider les jeunes enclins au décrochage scolaire à réintégrer l’école, a indiqué le cabinet du ministre de l’Enseignement néerlandophone Sven Gatz (Open VLD) dans un communiqué.

D’une part, ces programmes d’actions ont pour but de conseiller les jeunes eux-mêmes, et de l’autre, de soutenir les écoles dans l’application d’une politique de prise en charge large et sur mesure.