Pieter Timmermans évoque la fiscalité et la situation économique de la Belgique

Pieter Timmermans, Administrateur délégué de la FEB est notre invité ce matin. L’occasion d’évoquer avec lui des questions liées à l’actualité récente, la fiscalité dans le monde et en Belgique et de parler de la situation économique du pays et des élections futures de juin prochain. Lors du Forum économique mondial à Davos, l’héritière du géant BASF a annoncé renoncer à son héritage de 25 millions d’euros pour contrer la non-imposition des fortunes.

Pendant le même événement, l’ONG Oxfam a une nouvelle fois condamné des 'inégalités obscènes' dans le monde, appelant à imposer davantage les multimillionnaires et milliardaires toujours plus riches. En réaction à ces appels, Pieter Timmermans a répondu avec humour, invitant même ceux qui souhaitent être davantage taxés 'à venir vivre en Belgique, ils y seront plus taxés que là où ils se trouvent actuellement. La Belgique est le pays qui taxe le plus au monde. Tout le monde est d’accord sur la nécessité d’une réforme fiscale. Il faut sortir des slogans et envisager celle-ci de manière globale





