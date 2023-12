Feux d'artifice en Belgique : des règles plus strictes pour la nouvelle année

Le 1er janvier 2024 à minuit, le ciel belge s’éclairera de mille et une couleurs pour célébrer la nouvelle année. De nombreuses communes organiseront leur traditionnel feu d’artifice. En parallèle des événements officiels, certains particuliers font également le choix d’organiser leur propre spectacle lumineux dans leur jardin. Si c’est votre cas, prudence toutefois, les feux d’artifice ne sont pas autorisés partout en Belgique.

Il y a également des règles à respecter en fonction du type de fusée. Chaque année, les accidents impliquant des feux d’artifice sont nombreux. En 2022, au moins 155 personnes ont été blessées en Belgique par des feux d’artifice entre Noël et Nouvel an, selon la Fondation des Brûlés. Leur dangerosité pour les particuliers et les forces de l’ordre, le stress qu’ils causent pour les animaux et la pollution qu’ils rejettent poussent certaines communes à renforcer leur réglementation autour des feux d’artifice. Des règles qui viennent renforcer le cadre général applicable dans tout le pay





Tirage au sort de l'Euro 2024 : la Belgique attend son destin
La Belgique attend de connaître son destin ce samedi à Hambourg où se déroule le tirage au sort qui déterminera la composition de son groupe au prochain Euro 2024.

Croissance économique, inflation, salaires, consommation des ménages, santé des entreprises : que prévoit la Banque Nationale en 2024 ?
La Banque Nationale de Belgique a présenté ses prévisions économiques pour 2024. En 2023, la Belgique a connu une...

Nouveautés pour l'année 2024 : report des congés en cas de maladie
Dès le 1er janvier 2024, les employés et les fonctionnaires pourront reporter des jours de congé en cas de maladie. Cette mesure concerne uniquement les jours de congé légaux et nécessite une notification à l'employeur ainsi qu'un certificat médical.

De parallellen tussen de verkiezingen in Nederland en het verkiezingsjaar 2024 bij ons
De Nederlandse bevolking is naar de stembus getrokken en de helmboswuivende Geert Wilders heeft links Nederland in een depressie gestort. De man die al 17 jaar lang met lijfwachten door het leven moet, omdat islamitische soepjurken hem met een dodelijke Fatwa bedreigen, heeft met zijn extreemrechtse partij PVV zopas 37 parlementszetels veroverd in het Haagse Binnenhof. Niet dat er nu boven de Moerdijk overal gejubeld wordt. De praatprogramma's op de treurbuis zijn er bijna therapeutische rouwbijeenkomsten om Wilders' electorale zege te verwerken. Sommige analyses lijken wel verdwaasde collectieve bezweringen van de nieuwe werkelijkheid

Les membres du Fan Club 1895 peuvent acheter leurs tickets pour l'Euro 2024
Les membres du Fan Club 1895 peuvent maintenant acheter leurs tickets pour les trois rencontres de l'équipe nationale belge à l'Euro 2024. L'engouement autour de l'équipe est en hausse depuis la qualification pour le tournoi.

Lantis begint in 2024 met de aanleg van een tunnel aan Antwerpen-Oost
Oosterweel-bouwheer Lantis begint in februari 2024 met de aanleg van een tunnel aan Antwerpen-Oost, het knooppunt dat de Antwerpse Ring verbindt met de E313. De nieuwe ondergrondse verbinding zal de drukke verkeersstromen van de Ring en de E313 uit elkaar halen. Het doel is minder weefbewegingen, zodat er minder vertragingen en minder files zullen zijn. De nieuwe tunnel zal in 2025 klaar zijn.

