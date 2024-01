La Belgique prend la présidence du Conseil de l'Union européenne

Ce 1er janvier, la Belgique assure pour les six prochains mois la présidence du Conseil de l’Union européenne. Un événement quasi historique (il n’intervient que tous les 13 ans et demi environ) qui place le fonctionnement de l’Union européenne sous une attention particulière pour notre pays. Mais de quoi parle-t-on exactement ? En quoi consiste cette présidence ? Ouvrons ensemble le capot de l’Union européenne.

Avec la Commission européenne et le Parlement européen, c’est l’une des trois moteurs de l’UE. Celui qui pousse la position des 27 Etats membres. Ce sont eux qui représenté par un ministre ou un secrétaire d’Etat siègent au Conseil de l’UE. Au côté du Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne est co-législateurs de l’UE. C’est dans cet imposant cube de marbre marron, le Juste Lipse, posé en plein cœur du quartier européen à Bruxelles que les Ministres ou Secrétaires d’Etat des Etats membres se réunissent pour discuter, amender et voter les propositions de loi qui lui sont soumises par la Commission européenn





La Belgique prend la présidence tournante du Conseil de l’Union européenneCe 1er janvier, la Belgique prend la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. C’est la 13e fois que notre pays occupe cette fonction. La dernière fois, c’était en 2010. Pendant les six prochains mois, le gouvernement fédéral, les gouvernements des entités fédérées et nos équipes diplomatiques feront de leur mieux pour faire avancer l’agenda politique de l’Union européenne et notamment faire aboutir plusieurs dizaines de projets législatifs européens. La présidence belge survient dans des temps difficiles pour l’Union européenne. Après la pandémie, la crise de l’énergie et la montée de l’inflation, les 27 sont confrontés à la guerre en Ukraine et à la guerre entre Israël et le Hamas. 'Nous nous trouvons dans une situation où nous savons que nous avons une responsabilité à assumer', a souligné d’emblée le Premier ministre Alexander De Croo face à un parterre de journalistes européens le 8 décembre dernier. Pour répondre aux attentes, la Belgique s’est fixé trois priorités. Avec, d’abord, la protection des citoyens européens

