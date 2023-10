Nouvelle grosse tuile pour le chantier du tram de Liège : l’extension vers Seraing menacée !

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Il y a des dossiers qui semblent porter la poisse.

Retard pour les extensions du tram vers Seraing et Herstal, le cabinet du ministre Henry rassure: «Les travaux terminés pour juin 2026» Test réussi pour la première sortie du tram de Liège, sous les yeux étonnés et admiratifs de centaines de Liégeois (photos et vidéo)Un trou sans fond... comme la gare de Liège, comme la gare de Mons... "On" aurait mieux fait de construire des logements avec tous ces milliards gaspillés...

«J’ai été très mal conseillé et j’ai perdu pas mal d’argent»: Eric, de Taviers, a reçu des nouvelles d’ORES suite à sa facture de 3.200 euros malgré ses 34 panneaux photovoltaïques«Ça a été une immense fierté»: très émue, Alix Battard a fait ses adieux au RTL Info 13h sur RTL-TVI (vidéo) headtopics.com

Mauvaise surprise pour Peggy et Grégory : leur maison était en bois, pas en briques… « on n’invite presque plus personne, j’ai beau faire le ménage, on ne peut pas masquer l’odeur »Geoffrey Provost (25) tué par un coup de couteau porté «à l’aveugle» lors d’une violente bagarre à Liège: il s’est vidé de son sang en moins de trois...

Un surveillant d’école de la Ville de Liège condamné à trois de prison pour avoir récolté des photos d’adolescentes nues avec un faux profil Facebook Trasis, l’entreprise d’Ans spécialisée dans la médecine nucléaire, vise à doubler sa masse salariale pour passer à 600 employés en région liégeoise headtopics.com

Lire la suite:

sudinfo_be »

Tram à Liège: l’extension vers Seraing menacéeLe tram liégeois est une histoire pleine de rebondissements, retards et procédures financières. Cette fois, c’est une extension Lire la suite ⮕

Tram de Liège : L’extension vers Seraing menacéeNouvel épisode dans la déjà très longue saga du tram de Liège. Après les 2 ans et demi de retard, la menace d’une... Lire la suite ⮕

Nouvelle déco, nouvelle pièce...: on a visité le château de la « Star Academy »Sudinfo s’est rendu à Dammarie-les-Lys pour infiltrer le château du célèbre télé-crochet, actuellement en travaux avant le lancement imminent de la prochaine saison, samedi prochain sur TF1. Voici nos impressions. Lire la suite ⮕

L’extension du tram vers Seraing menacéeNouvel épisode dans la saga du tram de Liège. L’extension vers Seraing est menacée et pourrait ne jamais voir le... Lire la suite ⮕

Chantier du tram à Liège: les commerçants jugent insuffisantes les primes compensatoiresLes commerçants de la Ville de Liège, affectés par le chantier du tram, recevront un total de six millions d'euros de primes pour l'année 2023. Ce montant s'ajoute aux 11 millions déjà attribués pour l'année 2022. C'est ce qu'a décidé, mardi, le collège communal de Liège. Lire la suite ⮕

Politik : les Rencontres internationales du film politique sont de retour à Liège pour une troisième éditionLes Rencontres internationales du film politique se dérouleront du 28 novembre au 3 décembre au cinéma Sauvenière et... Lire la suite ⮕