Tram de Liège : L’extension vers Seraing menacée

Nouvel épisode dans la déjà très longue saga du tram de Liège. Après les 2 ans et demi de retard, la menace d’une faillite du chantier et la rallonge de 79 millions d’euros par la Région wallonne, c’est désormais l’une des extensions qui est menacée. Le tracé vers Seraing pourrait ne jamais voir le jour.

Si le TEC fait appel à plusieurs entreprises pour le gros œuvre, il a un seul partenaire technique pour toutes les lignes : Tram’Ardent et plus spécifiquement l’un des membres de cette entreprise, le constructeur de tram espagnol CAF. Cela garantit une certaine unité, une certaine cohérence avec les mêmes systèmes de sécurité, de signalisation, etc. sur l’ensemble des lignes. Et c’est là que ça coince.

