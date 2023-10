Suite à des conflits familiaux et de voisinage, la famille, originaire du Rhône est sans domicile fixe depuis le 17 juin. Le couple, qui avait un double emploi dans la grande distribution, avait tout plaqué. « On n’a pas réfléchi, je le reconnais », confie le père aux journalistes de La Voix du Nord.Entre-temps, la famille a pu bénéficier durant deux semaines d’une place en hébergement d’urgence. Ils ont ensuite pu compter sur l’aide d’amis.

Mais depuis quelques semaines, la famille n’a pas d’autres choix que dormir dans leur véhicule en stationnant sur les aires de parking de la ville.Alors que la mère vient de trouver cette semaine un CDI dans un supermarché, la situation des enfants reste préoccupante. L’Aide à l’enfance a en effet décidé de déposer les enfants dans un foyer pour un hébergement de trois mois. Cependant, le couple, ne les a pas conduits là-bas.

Lire la suite:

sudinfo_be »

La BCE laisse ses taux inchangés, une première depuis juillet 2022La Banque centrale européenne (BCE) a laissé ses taux inchangés jeudi, marquant une pause dans sa politique monétaire... Lire la suite ⮕

Les Russes n'ont plus attaqué au missile de croisière depuis un mois, selon LondresLes bombardiers lourds de la flotte russe à long rayon d'action n'ont plus mené d'attaques au missile de croisière contre l'Ukraine depuis plus d'un mois, affirme le ministère britannique de la Défense sur la base de rapports de renseignement. Selon Londres, la Russie doit reconstituer ses stocks de munitions. Lire la suite ⮕

– Gaza : première équipe médicale de la Croix-Rouge à Gaza depuis le début de la guerreUne équipe médicale de la Croix-Rouge est entrée dans la bande de Gaza pour la première fois depuis le début de la... Lire la suite ⮕

Première équipe médicale de la Croix-Rouge à Gaza depuis le début de la guerreSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

Première équipe médicale de la Croix-Rouge à Gaza depuis le début de la guerreUne équipe médicale de la Croix-Rouge est entrée dans la bande de Gaza pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, a annoncé vendredi une porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Lire la suite ⮕

Israël accuse le Hamas de 'mener la guerre depuis les hôpitaux' de Gaza, ce dernier démentL'armée israélienne a accusé vendredi le mouvement islamiste palestinien du Hamas de 'mener la guerre depuis les hôpitaux' de la bande de Gaza et de se servir de sa population comme 'bouclier humain'. Lire la suite ⮕