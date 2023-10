Tram à Liège: l’extension vers Seraing menacée

qui pose problème.de cette deuxième extension. Or, le temps presse. Pour bénéficier des subsides européens, tout doit être bouclé au plus tard fin 2026.

Selon la RTBF, l’offre de la société Tram’Ardent, chargée de construire les rames du tram et d’installer les systèmes de sécurité, atteint», confirme au Soir le cabinet du ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo). (…) L’extension vers Seraing nécessite des négociations car les coûts présentés sont hors-sol et l’Opérateur de transport de Wallonie se donne les moyens de négocier et nous les soutenons ».

Pour éviter que le tracé ne voit jamais le jour, des négociations vont être menées entre la Région wallonne, le TEC et Tram’Ardent. headtopics.com

Lire la suite:

LeVif »

L’extension du tram vers Seraing menacéeNouvel épisode dans la saga du tram de Liège. L’extension vers Seraing est menacée et pourrait ne jamais voir le... Lire la suite ⮕

Chantier du tram à Liège: les commerçants jugent insuffisantes les primes compensatoiresLes commerçants de la Ville de Liège, affectés par le chantier du tram, recevront un total de six millions d'euros de primes pour l'année 2023. Ce montant s'ajoute aux 11 millions déjà attribués pour l'année 2022. C'est ce qu'a décidé, mardi, le collège communal de Liège. Lire la suite ⮕

Six millions pour les commerçants liégeois impactés par le chantier du tram : « C’est insuffisant, leAlors que la majorité liégeoise vient d’annoncer l’arrivée des primes pour les commerçants impactés par le chantier du tram en 2023, le « Commerce liégeois », loin de se réjouir de cette annonce, appelle les autorités à revoir au plus vite le mécanisme d’attribution ainsi que le montant du budget alloué. Lire la suite ⮕

Une nouvelle prime jugée insuffisante par les commerçants liégeois impactés par le chantier du tramComme l'an dernier, les autorités communales liégeoises ont obtenu du Gouvernement wallon une aide financière pour les... Lire la suite ⮕

Disparition inquiétante à Liège: avez-vous vu Ingrid, surnommée «Lilou», âgée de 35 ans?Le 28 août 2023, Ingrid Da Palma Jesus, une femme âgée de 35 ans, a été vue pour la dernière fois rue de la Cathédrale à Liège. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Lire la suite ⮕

Politik : les Rencontres internationales du film politique sont de retour à Liège pour une troisième éditionLes Rencontres internationales du film politique se dérouleront du 28 novembre au 3 décembre au cinéma Sauvenière et... Lire la suite ⮕