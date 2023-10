Salaire moyen des Belges : voici les communes de Wallonie et de Bruxelles où l’on gagne le mieux et le moins

Dis-moi où tu habites et je te dirai combien tu gagnes… Statbel vient de dévoiler le revenu net imposable des Belges en 2021 (derniers chiffres disponibles). La moyenne nationale est de 20.357€ par habitant, contre 19.671 en 2020. À l’échelle des trois régions, la Flandre arrive en tête (21.776€) devant la Wallonie (19.192 €) et Bruxelles-Capital (16.068€).

L’écart est spectaculaire, même si rappelons-le il s’agit de moyennes. Certains ont des rémunérations encore plus plantureuses et d’autres nettement moins alors qu’ils habitent au même endroit. Les trois communes où les citoyens sont les plus pauvres de Belgique se trouvent à Bruxelles : Saint-Josse-ten-Noode (11.082€, -45,6 %), Molenbeek-Saint-Jean (11.774€, -42,2 %) et Anderlecht (12.965€, -36,3 %).

