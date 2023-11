Kinderburgemeester Lisa neemt het voortouw op herdenking

De twee meisjes, die enkele weken werden verkozen door de leden van de kindergemeenteraad, lazen een zelf geschreven tekstje voor waarin ze uiting gaven aan wat zij voelen bij Allerheiligen. “Een lege plek, een groot gemis, een fijne herinnering is alles wat er over is”, zo lazen ze onder meer voor.

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …De heraanleg van het kruispunt Bredabaan-Essensteenweg-Sint-Jobsesteenweg zal pas eind november afgerond zijn. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer dat verantwoordelijk is voor de heraanleg …Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) verleent een nieuwe subsidie van 26.

Dragons bestaan 75 jaar: : “Kleinkinderen en grootouders spelen hier hun match in hetzelfde weekend, prachtig om te zien” Hockeyclub Dragons bestaat 75 jaar. De club behoort al vele jaren tot de Belgische en Europese top en is de trotse bezitter van niet minder dan vier kunstgrasvelden en een mooi clubhuis The Mansion …Kalmthout organiseert groepsaankoop inheemse hoogstambomen headtopics.com

DE GRENS. Een potvis spotten, zandkastelen bouwen of springen op luchtkussen van 1.000 vierkante meter: vijf tips voor een herfstvakantiedag in Nederland Davy opent vlak bij eigen restaurant nieuwe zaak in Slachthuisbuurt: “Ik wil niet dat het hier te afgelijnd wordt, ik hou van dat volkse gevoel”Code geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

Davy opent vlak bij eigen restaurant nieuwe zaak in Slachthuisbuurt: “Ik wil niet dat het hier te afgelijnd wordt, ik hou van dat volkse gevoel”Na 50 jaar leegstand herleeft sprookjesachtig kasteeldomein in Mechelen: “We delen onze taart graag met de gemeenschap” headtopics.com

Parket op zoek naar verdachten van diefstal met geweld in AntwerpenHet Antwerps parket heeft maandag een opsporingsbericht verspreid van drie mannen. Het drietal wordt ervan verdacht zondag 28 mei een diefstal met geweld te hebben gepleegd in het Albertpark. Lire la suite ⮕

Vijftiental bussen en 800 KV-supporters naar Knokke ondanks wrevel rond combiregelingKV Mechelen trekt dinsdag naar Knokke voor de beker. Ook heel wat supporters willen de verre verplaatsing naar de kust maken, maar de opgelegde combiregeling zorgt voor wrevel bij de Mechelse supportersschare. Lire la suite ⮕

Onthardingswerken aan Fort 3 uitgesteld naar begin 2024De verdere ontharding van het fortdomein van Borsbeek zal vermoedelijk in januari aanvatten. Normaal gingen de werken afgelopen zomervan start, maar de gemeente moest een andere aannemer zoeken. Lire la suite ⮕

Man met opgedreven bromfiets weigert werkstraf en wordt naar gevangenis gestuurdEen man die vorig jaar werd betrapt toen hij met een opgedreven bromfiets reed, zal zich binnenkort in de gevangenis moeten aanbieden. Lire la suite ⮕

Inwoners Puurs-Sint-Amands opnieuw met bus naar Boom Markt dankzij FlexbusReizigers uit Puurs-Sint-Amands die naar Boom willen reizen, kunnen vanaf nu opnieuw terecht bij het openbaar vervoer. Dankzij het invoeren van een Flexbus tot Boom markt zijn heel wat problemen opgelost voor de reizigers. Lire la suite ⮕

De berberapen: van illegaal kweekcentrum in Polen naar eigen paradijs in PlanckendaelIn het Afrikaans gedeelte van Planckendael wanen we ons helemaal in Marokkaanse sferen als we naar de berberapen kijken. Deze makakengroep werd in 2017 inbeslaggenomen in Polen en in 2019 adopteerde Planckendael ze. Intussen beginnen de jonge peuters van toen stilaan te strijden om het leiderschap. Lire la suite ⮕