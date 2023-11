Jelle Wallays vindt geen nieuwe ploeg en zet noodgedwongen punt achter wielercarrière: “Ben klaar voor het vol

Trekt Wout van Aert met klassementsambities naar de Giro? “Dit parcours leent er zich wel uitstekend voor”

Familieweekend in Normandië levert Senn Bossaerts eerste seizoenszege (en 42 UCI-punten op): “Op naar de Koppenberg”Alle vijf monumenten winnen is geen doel voor Mathieu van der Poel: “Probeer me vooral te focussen op races die ik kan winnen”Jan Bakelants fietst monstertocht van 600 kilometer voor het goede doel: “Een afstand die mijn fantasie ver te boven ging”

Man riskeert zes maanden cel nadat hij jas probeert te stelen: “Maar ik ben onschuldig”Een 50-jarige man stond in de rechtbank in Mechelen terecht voor een poging tot diefstal in Lier. Samen met een vrouw gedroeg hij zich erg verdacht in een kledingzaak. Later bleek dat de beveiliging van een van de jassen was gehaald. De man ontkent de feiten in alle toonaarden. Lire la suite ⮕

ALLEMAAL ANTWERPEN: “Ik ben mijn oudste zusje verloren aan corona”Elke weekdag plukken onze reporter en fotograaf een toevallige voorbijganger van straat voor een fijn gesprek. Want iedereen heeft een verhaal. En zeker in Antwerpen. Vandaag: Sharon Renfrum (40). Lire la suite ⮕

Jacques Vermeire na kritiek op ‘De Vermeires’: “Ik zal zelf wel bepalen wanneer ik afgeschreven ben”Jacques Vermeire heeft bewogen tijden achter de rug. De 72-jarige comedian moest revalideren van een gebroken schouder, en zijn realityreeks ‘De Vermeires’ flopte genadeloos. Maar wakker ligt hij daar naar eigen zeggen niet van. “Zand erover, en we gaan weer verder”, klinkt het in Dag Allemaal. Lire la suite ⮕

Ex-verloofde over Matthew Perry: “Ik ben opgelucht dat je vrede hebt gevonden”Na de Friends-cast heeft ook de voormalige verloofde van Matthew Perry, Molly Hurwitz, gereageerd op zijn overlijden. “Hoewel ik meer van hem hield dan ik kon bevatten, was hij gecompliceerd en veroorzaakte hij pijn zoals ik nog nooit had gekend.” Lire la suite ⮕

