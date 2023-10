Man met opgedreven bromfiets weigert werkstraf en wordt naar gevangenis gestuurd

Hieronder vindt u alle uitslagen en alle doelpuntenmakers van alle weekendwedstrijden in het Oost-Vlaamse voetbal.

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas heeft voor het eerst hun plannen voor de nieuwe brandweerkazerne uit de doeken gedaan. De infrastructuur van de huidige post in de Blokstraat laat te wensen … De plannen voor de heraanleg van de Houtvoortstraat in Sint-Gillis-Waas, waarin geen fietspaden werden opgenomen, worden niet gesmaakt door de inwoners van de straat. Bij aanvang van de …

Met Sporting Sint-Gillis-Waas en White Boys Sint-Niklaas staan zondagmiddag twee ploegen in puntennood tegenover elkaar in de Houtvoortstraat. Zowel Pasquinel De Paepe (Sint-Gillis-Waas) als Tom De …Katja Daman (Vooruit) heeft haar ontslag aangekondigd als voorzitter van de gemeenteraad in Sint-Gillis-Waas. headtopics.com

De mannen van Vamos Stekene Sint-Gillis-Waas, nieuwkomer in Nationale 1, hebben hun tweede driepunter van het seizoen beet. De Waaslanders klopten in eigen huis VC Puurs-Sint-Amands met 3-1., het project over het Lokerse caféleven de voorbije eeuwen, heeft de Wase Erfgoedprijs 2023 gewonnen. De twee andere laureaten waren

In de kelder van het klassement in tweede provinciale C heeft Sporting Sint-Gillis-Waas zondag een goede zaak gedaan door hekkensluiter KV Sint-Gillis-Dendermonde met lege handen naar huis te …Nu de werken voor de aanleg van nieuwe waterstofleiding tussen Gent en Opwijk zo goed als afgerond zijn, plant netbeheerder Fluxys in 2025 een nieuwe leiding. Die zal opnieuw een aantal Wase … headtopics.com

Nadat enkele weken geleden nog in vijf sets werd gewonnen tegen Tesla Lint, was het lang wachten op nieuwe puntenwinst voor Vamos Stekene-Sint-Gillis-Waas. Maar nu is ook de eerste driepunter een …

‘Armoede, zedenschandalen en een krakende gezondheidszorg: het VK is een land op zijn tandvlees’Het is de vraag die me het vaakst gesteld wordt. Als er na een lezing over leven en lijden in het VK (de clue zit in de titel) handen de lucht ingaan, zit Lire la suite ⮕

‘Een slaapprobleem kun je nooit oplossen in één consultatie’Je ligt elke nacht urenlang wakker of staat stijf van de stress en je besluit naar de huisarts te gaan. Wat mag je van zo’n consultatie verwachten, nu steeds duidelijker wordt dat veel slaap- en kalmeermiddelen verslavend en risicovol zijn? Wij gingen langs bij drie huisartsen die liever geen pillen voorschrijven. Lire la suite ⮕

‘Als we al kinderen hadden, zouden we niet naar Zweden verhuizen’Op eigen nageslacht is het nog wachten, maar Anke Turelinckx (34) en haar man geven elke maand een weekend een warme thuis aan twee broers. Aan die ondersteunende pleegzorg komt binnenkort een eind door een verhuis naar een boerderij in Zweden. ‘Toen ik in Kreta een Zweedse kroon vond, waren alle twijfels weg. Lire la suite ⮕

Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding op fiets vlak bij Jan BreydelstadionEen 61-jarige man uit Varsenare is zondagnamiddag overleden in Brugge. Lire la suite ⮕

PORTRET. Matthew Perry (54): ooit één van de bestbetaalde sterren, maar gesloopt door zijn verslavingenEén van de zes legendarische ‘Friends’ is niet meer. Matthew Perry (54) verdronk in zijn jacuzzi na een hartstilstand. De acteur was een man met twee levens; het ene als gevierd en wereldberoemd acteur, het andere als een man met zware gezondheidsproblemen, veroorzaakt door allerlei demonen die hem al veel eerder bijna het leven hadden gekost. Lire la suite ⮕

Man overleden bij arbeidsongeval in Antwerpse havenBij een ongeval op kaai 913 in de Antwerpse haven is zaterdag een man om het leven gekomen. Het slachtoffer kreeg een deel van een lading op zich tijdens het laden van een schip. Hij overleed ter plaatse. Lire la suite ⮕