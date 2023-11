Arrêtez de payer vos smartphones trop cher : on a trouvé l'excellent Samsung Galaxy S20 à moins de 300 euros

01-11-23 12:34:00 sudinfo_be

Plus besoin de dépenser près de 1000 € pour avoir un smartphone performant. En optant pour le reconditionné en parfait état, économisez plus de 600 € sur le Samsung Galaxy S20 128 Go comme neuf avec Back Market.