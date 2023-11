Jeugdhuis Ter Walle viert 55-jarig bestaan

Vijf jaar geleden werd een halve eeuw jeugdhuis Ter Walle gevierd. Het grote doel was toen vooral om alle oud-kernleden van weleer nog eens samen te brengen. Er werd logischerwijs ook een feest aan gebreid, dat geweldig aansloeg. Het jubileum was een telg van de jaarlijkse oudkernleden-avond, die een stille dood zijn gestorven.

Om de link met het verleden te bewaren worden de populairste feestconcepten van de afgelopen decennia van onder het stof gehaald. Ook de dj’s en artiesten die vroeger het dak eraf speelden mogen opnieuw hun platenbak bovenhalen. Vanaf 20 uur wordt er een gratis vat aangesloten en gaat de avond van start.

Tars bouwt tapijtenwinkel van zijn opa om tot ontmoetingsruimte: “Boomverzorging is grote bron van inspiratie” Bevers burgemeester Marc Van de Vijver komt bij verkiezingen in fusiegemeente op onder nieuwe naam: “Ook onafhankelijken zijn welkom” headtopics.com

Indrukwekkende erehaag zorgt voor pakkend afscheid van Tuur (16): “Je zal ons voor altijd rugdekking geven” Van “huis bekogeld met eieren” tot “onze gemeente is op slinkse wijze verkocht”: zo hebben politici de fusie in Zwijndrecht beleefd

“Een doodeerlijke jongen met een groot hart”: Barbara (50) verliest enige zoon Cobi (25) bij tragisch verkeersongeval Marktkramers krijgen financieel duwtje voor komst Sint in de Piste: “Ze hoeven deze maand geen standgelden te betalen”DE GRENS. Een potvis spotten, zandkastelen bouwen of springen op luchtkussen van 1.000 vierkante meter: vijf tips voor een herfstvakantiedag in Nederland headtopics.com

Nadat twijfels zijn gerezen: Guinness World Records onderzoekt leeftijd van “oudste hond ter wereld”Nadat twijfels zijn gerezen over de leeftijd van Bobi, onderzoekt Guinness World Records nu of de Portugese mastiff wel degelijk 31 jaar oud was bij zijn overlijden eerder deze maand. Lire la suite ⮕

Nadat twijfels zijn gerezen: Guinness World Records onderzoekt leeftijd van “oudste hond ter wereld”Nadat twijfels zijn gerezen over de leeftijd van Bobi, onderzoekt Guinness World Records nu of de Portugese mastiff wel degelijk 31 jaar oud was bij zijn overlijden eerder deze maand. Lire la suite ⮕

Nocturne in Fort van Breendonk ter nagedachtenis van Deurnse politiekorps uit 1944In het Fort van Breendonk in Willebroek vindt op vrijdag 3 november een nocturne plaats ter nagedachtenis van het Deurnse politiekorps uit 1944. 43 agenten werden door de Duitse bezetter opgepakt en gedeporteerd naar de concentratiekampen. Slechts acht keerden terug. Lire la suite ⮕

Vijf kinderen naar ziekenhuis bij uitslaande dakbrand in SchildeDe hulpdiensten kwamen dinsdag massaal ter plaatse voor een uitslaande dakbrand aan Bunder in Schilde. In de woning waren op dat moment zes personen aanwezig, waaronder vijf kinderen. Ze werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht ter controle, niemand raakte zwaargewond. Lire la suite ⮕

Vijf kinderen naar ziekenhuis bij uitslaande dakbrand in SchildeDe hulpdiensten kwamen dinsdag massaal ter plaatse voor een uitslaande dakbrand aan Bunder in Schilde. In de woning waren op dat moment zes personen aanwezig, onder wie vijf kinderen. Ze werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht ter controle, niemand raakte zwaargewond. Lire la suite ⮕

Vijf kinderen naar ziekenhuis bij uitslaande dakbrand in SchildeDe hulpdiensten kwamen dinsdag massaal ter plaatse voor een uitslaande dakbrand aan Bunder in Schilde. In de woning waren op dat moment zes personen aanwezig, waaronder vijf kinderen. Ze werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht ter controle, niemand raakte zwaargewond. Lire la suite ⮕