Het M HKA organiseert (inter)actieve voorleessessies tijdens November Boekenmaand

Ter gelegenheid van November Boekenmaand zullen er verschillende (inter)actieve voorleessessies plaatsvinden in het M HKA. In het kader van de tentoonstellingvan Dorothy lannone begeleiden de gidsen van het Antwerpse museum drie zondagen lang de verschillende sessies. Daarna kunnen de deelnemers zelf creatief aan de slag gaan met woord en beeld.. Daarbij staat het thema liefde centraal, wat ook één van de belangrijkste thema’s voor Dorothy lannone was.

Klimaatdichters leggen laatste woord van Europees kunstproject in Hobokense Polder: “We willen poëzie levend maken” DE GRENS. Een potvis spotten, zandkastelen bouwen of springen op luchtkussen van 1.000 vierkante meter: vijf tips voor een herfstvakantiedag in Nederland

Davy opent vlak bij eigen restaurant nieuwe zaak in Slachthuisbuurt: “Ik wil niet dat het hier te afgelijnd wordt, ik hou van dat volkse gevoel” IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De Hans Vanaken van Bucovina Loenhout, 14-0 in Tubantia en de club der 0-punters is een lid armer headtopics.com

Wandel langs graven Antwerpse culinaire iconen tijdens proevertjeswandeling op begraafplaats Schoonselhof

Kan het Amerikaanse machtsvertoon escaleren in het Midden-Oosten?Lees hier ons dossier over het Israëlisch-Palestijns conflict Na een decennium van verminderde militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten is Amerika Lire la suite ⮕

Nog beter tegen hart- en vaatziekten dan het mediterraanse dieet: het portfolio-dieetHet weinig bekende portfolio-dieet is nog beter tegen hart- en vaatziekten dan het mediterraanse dieet. Het heeft zelfs hetzelfde effect als cholesterolverlagende medicatie. Lire la suite ⮕

Kostuums van ‘Kulderzipken’ waren bijna op het stort beland: “Het kleedje van Prinses Prieeltje kunnen recuperPieterjan en Jeff praten in Achter de schermen met Ianka Fleerackers en Michael Pas, de hoofdrolspelers van Kulderzipken. De legendarische Vlaamse jeugdreeks ging 26 jaar geleden na twee seizoenen van antenne, maar menig millennial herinnert zich de avonturen van de rebelse prinses Prieeltje en de slimme boerenzoon die haar hart wil veroveren. Lire la suite ⮕

Rouwplechtigheden in Willebroek op 1 en 11 novemberIn samenwerking met het Verbond van Vaderlandslievende Verenigingen organiseert het gemeentebestuur van Willebroek op 1 en 11 november rouwplechtigdheden. “Op 1 november bezoeken we samen enkele begraafplaatsen en op 11 november herdenken we Wapenstilstand”, klinkt het. Lire la suite ⮕

Fijnstof na meteorietinslag speelde belangrijke rol bij uitsterving van dinosaurussenHet fijnstof van het verpulverde gesteente dat vrijgekomen is bij de meteorietinslag 66 miljoen jaar geleden, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het massaal uitsterven van het leven op onze planeet. Lire la suite ⮕

Fijnstof na meteorietinslag speelde belangrijke rol bij uitsterving van dinosaurussenHet fijnstof van het verpulverde gesteente dat vrijgekomen is bij de meteorietinslag 66 miljoen jaar geleden, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het massaal uitsterven van het leven op onze planeet. Lire la suite ⮕