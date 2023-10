Nadat twijfels zijn gerezen: Guinness World Records onderzoekt leeftijd van “oudste hond ter wereld”

DISCUSSIE. Heeft Conner Rousseau correct gehandeld toen hij slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de deur zette bij Vooruit?

Zo’n 10 procent van de Belgen heeft er last van, maar je kan er nog altijd niet van genezen: het mysterie (en de oplossing) van astmaMan die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Arbeider overleden nadat hij kraan op zich krijgt in haven van AntwerpenIn de haven van Antwerpen is zaterdagmorgen een arbeider overleden nadat hij een deel lading op zich kreeg. Lire la suite ⮕

VIDEO. Voetbalwaanzin ten top: Franse clash afgelast nadat Lyon-trainer onder het bloed komt te zitten na aanvHet duel van zondagavond in de Ligue 1 tussen Olympique Marseille en rode lantaarn Olympique Lyon is uitgesteld nadat Lyon-coach Fabio Grosso en zijn assistent bij een bekogeling van de spelersbus van de bezoekers gewond zijn geraakt, zo werd zondagavond bevestigd. Lire la suite ⮕

Nadat dader nog steeds spoorloos blijft: politie en parket verspreiden robotfoto van de man die advocate ClaudPolitie en parket hebben zondagavond een robotfoto verspreid van de man die een dag eerder advocate Claudia Van Der Stichelen (58) voor haar huis in Sint-Lievens-Houtem koelbloedig doodschoot. De speurders denken dat het motief gezocht moet worden in een van de rechtszaken van de echtscheidingsadvocate. Lire la suite ⮕

Twee maanden nadat hij ernstig ziek werd, is “liefste garçon van Gent” overleden: “Hij was heel graag gezien”Kurt Faingnaert, de goedlachse en graag geziene barman van Sfeercafé Vijf voor Twaalf op de Korenmarkt, is overleden. Twee maanden geleden werd bij hem een tumor ontdekt en vrijdag koos hij voor euthanasie. Lire la suite ⮕

Lierse voetbalt zich met z’n tienen naar winst bij Jong GenkLierse heeft zijn eerste zes op zes van het seizoen beet, nadat de Pallieters op bezoek bij Jong Genk een achterstand nog ombogen in winst. Lire la suite ⮕