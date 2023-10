In februari dit jaar werd Bobi door Guinness World Records officieel uitgeroepen tot de “oudste hond ooit” en de “oudste nog levende hond”. Daarmee versloeg hij een bijna honderd jaar oud record. De vorige oudste hond ooit was Bluey uit Australië, die in 1939 stierf op een leeftijd van 29 jaar en vijf maanden.

Bobi woonde bijna zijn hele leven bij de familie Costa in het dorp Conqueiros, vlak bij de westkust van Portugal. De raszuivere Rafeiro do Alentejo was al een paar dagen ziek en was volgens zijn baasje 31 jaar en 165 dagen oud toen hij op 21 oktober is overleden in het dierenziekenhuis. “Rust zacht mijn vriend”, schreef zijn eigenaar op Instagram. “Bedankt voor het voorrecht om jou te mogen ontmoeten, de oudste hond ter wereld. Wat een geweldig leven heb je gehad.

Het baasje van Bobi schrijft de lange levensduur toe aan de grote speelruimte die de hond ter beschikking had en met het feit dat het huisdier nooit eten kreeg met bewerkte of gekruide ingrediënten. Volgens de man zou Bobi ook beschikken over goede genen: zijn moeder werd 18 jaar oud en een andere hond van het gezin zou op 22-jarige leeftijd overleden zijn.

Nadat twijfels zijn gerezen: Guinness World Records onderzoekt leeftijd van "oudste hond ter wereld"Nadat twijfels zijn gerezen over de leeftijd van Bobi, onderzoekt Guinness World Records nu of de Portugese mastiff wel degelijk 31 jaar oud was bij zijn overlijden eerder deze maand.

