L’Inter est condamné à verser 5000 euros d’amende pour les chants insultants scandés par les tiffosi envers l’ancienne star de leur club Romelu Lukaku. Durant le match entre l’Inter et la Roma dimanche dernier, on pouvait entendre résonner dans les tribunes « Lukaku, Uomo di merda » qui visait directement le Diable rouge.

Le directeur technique du club de l’Inter veut définitivement clore le chapitre Romelu Lukaku et passer à autre chose : « Je préfère ne pas parler des joueurs d’autres clubs. Je dis seulement que j’aime penser au présent et à l’avenir. Et Lukaku appartient à notre passé. Avec lui, nous avons gagné un titre, il nous a apporté une plus-value financière considérable et avec lui, nous avons perdu deux finales européennes.

– spécial Serie A : l’Inter retrouve Lukaku, le Milan remonté par Naples, leDécouvrez le 9e épisode du Sudinfo Football Club, « spécial Serie A ». Lire la suite ⮕

Technisch directeur Inter komt nog eens terug op transfersaga rond Romelu Lukaku: “Er was een gebrek aan opvoePiero Ausilio, de technisch directeur van Inter Milan, is nog eens teruggekomen op de hele transfersaga rond Romelu Lukaku in de zomer. Ausilio heeft het over een gebrek aan respect van Lukaku. Lire la suite ⮕

« Fantôme », « effrayant »… : la presse italienne se déchaîne sur Romelu Lukaku, décevant avec l’AS Rome à lC’est ce qui s’appelle un retour manqué. Et vu l’attente autour du come-back, le temps d’une soirée, de Romelu Lukaku dans le stade de l’Inter Milan, la presse italienne a mis le paquet à ce sujet. Dans son style le plus incisif… Lire la suite ⮕

– Real Madrid, Inter – Roma, Gand – Standard, Challenger Pro League, finale de rugby… : voici toutesUne pluie de records ce week-end ! La finale de la Coupe du monde de rugby sur TF1 a cartonné. Tout comme le Clasico espagnol et le retour de Lukaku à l’Inter : ces deux matches sont désormais les deux rencontres de foot étranger les plus suivies, cette saison, sur Eleven Sports / DAZN. Lire la suite ⮕

INTERVIEW. Obbi Oulare: “Ik wil terug naar eerste klasse. Of naar Engeland, da’s echt een obsessie”Ooit verkocht Club Brugge hem voor 8 miljoen en werd hij vergeleken met Lukaku, nu speelt Obbi Oulare (27) in de kelder van tweede klasse. Maar het belangrijkste: hij kreeg privé zijn zaakjes op orde en is eindelijk weer blessurevrij. “Ik speelde tien matchen op een rij. Dat moet vijf jaar geleden zijn, van bij Antwerp. Lire la suite ⮕

Toby Alderweireld werd tijdens professioneel voetbaldebuut bedreigd door Ibrahimovic: “Ik maak je af”Tijdens het voetbaldebuut van Toby Alderweireld bij het Nederlandse Ajax moest hij soms voetballen tegen Zlatan Ibrahimovic die toen uitkwam voor Inter Milan. Alderweireld was toen 19 jaar en erg onder de indruk van het Zweeds fenomeen. En zeker toen hij bedreigingen ontving van de imposante speler op het plein. Lire la suite ⮕