Investir dans une chambre d'hôtel : une nouvelle tendance pour les particuliers

Investir dans une chambre au sein d’un complexe hôtelier séduit de plus en plus les particuliers. Mais attention, ce type d’achat ne s’improvise pas. À moins de disposer de plusieurs dizaines de millions d’euros, impossible pour un particulier d’investir en solo dans un hôtel et encore moins dans un portefeuille hôtelier. Mais depuis quelques années, des formules plus accessibles sont proposées.

, à Sterrebeek, offrent aux investisseurs immobiliers la possibilité d’acquérir une chambre au sein de leur établissement.Une formule tout comprisles complexes hôteliers s’engagent à meubler le bien et à gérer la location de la chambre ainsi que tous les services: nettoyage, dégâts, états des lieux, services annexes, documents administratifs, etc« Nous proposons ce type de bien à des investisseurs qui désirent investir, mais qui ne souhaitent pas s’occuper de toutes les tâches et les formalités annexes », commente un interlocuteur de chez Unibricks, promoteur immobilier du Radisson Liège. Le propriétaire a néanmoins le droit d’occuper la chambre durant un nombre défini de jours sur l’anné





