Le patron de Solidaris s'inquiète de la santé mentale des Belges et du financement des hôpitaux

Jean-Pascal Labille, le patron de Solidaris, les mutualités socialistes et ancien ministre fédéral PS, était l’invité de l’émission Jeudi en Prime, sur la Une. Dans la discussion, il a été question notamment des soins de santé. Solidaris vient de publier son baromètre qui analyse le bien-être et la situation des Belges. Pour le patron des mutualités socialistes, s’inquiéter de la santé mentale des Belges et du financement des hôpitaux fera partie des défis du prochain gouvernement.

Depuis 8 ans, Solidaris publie chaque année son baromètre qui analyse la situation des Belges. 'En 2023, on est revenu au même niveau qu’en 2019, juste avant le Covid', résume Jean-Pascal Labille, le patron des mutualités socialistes. Mais si la parenthèse 'Covid' est fermée, le baromètre Solidaris n’en révèle pas moins des inégalités. 'Une personne sur cinq dit avoir peur de tomber dans la précarité', explique Jean-Pascal Labille. C’est, poursuit-il, 'lié au pouvoir d’achat, à la possibilité que les gens ont de s’insérer dans la sociét





