La prolongation des centrales nucléaires belges est sur le point d'être conclue

Les négociations avec Engie sur la prolongation des deux centrales nucléaires les plus récentes ont abouti avec succès. C'est ce qu'a déclaré la ministre fédérale de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), lors de l'émission De Zevende Dag. "Et cet accord ne coûtera rien au contribuable." Les négociateurs d'Engie et du gouvernement fédéral sont parvenus la semaine dernière à un accord complet sur les derniers détails dans les textes juridiques.

Ce contrat - environ 1 500 pages - sera expliqué aux experts des différents cabinets vice-fédéraux au cours de la semaine prochaine. La semaine suivante, le cabinet nucléaire devrait donner son feu vert à la signature des textes. Ainsi, Van der Straeten et le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) achèvent le dossier le plus complexe de leur carrière. L'objectif est de prolonger de dix ans le fonctionnement des deux centrales nucléaires les plus récentes - Doel 4 et Tihange 3. Les deux réacteurs doivent fermer en 2025 et être remis en service d'ici novembre 2025





Nieuwsblad_be » / 🏆 25. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les voitures autonomes pas les bienvenues sur les routes belgesLes voitures autonomes ne seront pas autorisées à rouler sur les routes belges, a déclaré le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), à Het Nieuwsblad ce mardi.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Les voitures autonomes pas les bienvenues sur les routes belgesLes voitures autonomes ne seront pas autorisées à rouler sur les routes belges, a déclaré le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), à Het Nieuwsblad mardi.

La source: RTL sport - 🏆 10. / 63 Lire la suite »

Les Belges sont les travailleurs les plus fidèles d’EuropeSelon une étude de SD Worx, les travailleurs belges affichent la plus grande fidélité envers leur employeur en Europe.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

les sélections : Découvrez les sélections et les dernières nouvelles en P2A et P3AHerseaux dispose d’un noyau au complet pour le derby prévu dimanche face à Luingne.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Les supermarchés soutiennent les syndicats dans les négociations sectoriellesLes travailleurs des dépôts du groupe Colruyt à Ghislenghien et Ollignies, dans les communes d’Ath et Lessines, ont décidé vendredi matin de se mettre en arrêt de travail, a annoncé la FGTB Horval (Horeca-Voeding-Alimentation).

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Les thèmes de campagne à Seneffe : bonne gouvernance, propreté publique, énergie…À un an des élections communales, les partis seneffois nous livrent chacun deux thèmes qu’ils aborderont à coup sûr durant la campagne.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »