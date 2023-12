La justice européenne tranche en faveur de la Super Ligue

La Super Ligue ne peut pas être bloquée par l’UEFA et la FIFA, tranche la justice européenne : une nouvelle version à 64 équipes présentée. La Super Ligue, projet de compétition footballistique porté à l’origine par douze clubs européens, avait été bloquée par les fédérations internationale et européenne de football. La Cour de Justice de L’Union européenne vient de leur donner tort.

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a prononcé un arrêt estimant que le veto sur cette compétition ne respectait pas le droit européen. « Les règles de la FIFA et de l’UEFA sur l’autorisation préalable des compétitions de football interclubs violent le droit de l’Union « , car « elles sont contraires au droit de la concurrence et à la libre prestation des services » a publié la CJUE dans un communiqué, jeudi. La European Superleague Company, société montée afin de bâtir la Super Ligue, avait saisi le tribunal de commerce de Madrid en Espagne d’une action contre la FIFA et l’UEF





