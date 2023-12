Le parti Blanco veut représenter les votes blancs et nuls par des sièges vides

Créé après les élections de 2019, le parti Blanco veut porter la voix des citoyens qui votent blanc ou nul lors du prochain scrutin. Le programme de la formation tient en une mesure: réviser la Constitution, pour permettre aux citoyens de voter pour un siège vide à la Chambre dans un futur plus ou moins proche.‘ du Vif, 51% des Belges estiment que leur vote ne compte pas, alors que 4 citoyens sur 10 ne veulent plus du vote obligatoire.

Constat encore plus amer pour notre système politique fédéral :est d’avis que le vote blanc devrait se refléter par des sièges videsle parti BlancoCréé au lendemain des élections de 2019, le mouvement, qui ne revendique aucune appartenance idéologique, s’est fixé un seul objectif : que les votes blancs et nuls soient représentés par des sièges vides à la Chambre. Pour le moment, ces votes non valables n’ont aucune influence sur la répartition des sièges entre les partis au parlement fédéral. Tout comme les votes abstentionnistes. Et les voix diluées dans des partis qui n’atteignent pas le seuil électoral de 5





