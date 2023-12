La Commission européenne veut des règles plus strictes pour les lobbyistes étrangers

La Commission européenne souhaite des règles plus strictes pour les groupes de pression, les agences de relations publiques, les groupes de réflexion et autres entreprises qui cherchent à influencer la politique de l'Union européenne pour le compte de pays tiers. Elle souhaite ainsi mettre en lumière l'influence étrangère sur les processus démocratiques de l'Union européenne à l'approche des élections européennes.

"L'Europe est fière d'être une démocratie ouverte, mais il serait naïf de penser que la démocratie ne doit pas être protégée", a déclaré la vice-présidente Vera Jourova lors de la présentation de la proposition. "Nous ne pouvons pas tolérer que Poutine ou tout autre autocrate interfère secrètement dans notre processus démocratique". La Commission a présenté une proposition de directive qui demande plus de transparence et de responsabilité aux organisations qui tentent d'influencer les processus démocratiques à la demande de gouvernements étrangers. Il peut s'agir, par exemple, de sociétés de lobbying et de relations publiques, de groupes de réflexion, de consultants, d'instituts de recherche privés, d'entreprises médiatiques ou d'ONG





