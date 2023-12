Lier répète l'action pour des arbres, des arbustes et des plantes grimpantes gratuites

La ville de Lier répète son action pour des arbres, des arbustes et des plantes grimpantes gratuites. Chaque jardin, grand ou petit, peut faire une différence pour la nature et le climat. La ville répète donc au printemps l'action climatique pour les arbres, les arbustes et les plantes grimpantes. Vous pouvez les obtenir gratuitement...





gva » / 🏆 12. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Lier krijgt 1 miljoen subsidie voor ontwikkeling site Rerum Novarum en voormalig C&A-pandSOLag, het stedelijk ontwikkelingsbedrijf van Lier, ondertekende begin december met de verkopers van de site Rerum Novarum als met de eigenaar van het C&A-gebouw een bindende overeenkomst voor de overdracht van de zakelijke rechten op de gronden en de panden.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Norman Bassette (Malines) sur le Gril : 'Avant chaque match, je mate des vidéos d'Erling Haaland'Il a fait ses débuts tonitruants de titulaire avec Malines, c’était il y a un mois face à Charleroi… le jour de...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Pink Ribbonettes hebben eigen plekje op SionsvestDe stad Lier liet op vraag van de Pink Ribbonettes een Noorse esdoorn planten op de Sionsvest. Die werd zaterdag officieel onthuld.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Auto smakt tegen boom op Lierse Ring: bestuurder (21) overleeft klap nietOp de Ring in Lier is donderdagnacht een 21-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Stadsbibliotheek zoekt ramen voor weesgedichtenTijdens de Poëzieweek 2024, die loopt van 25 tot en met 31 januari, gaan honderden Weesgedichten op zoek naar een adoptieraam. Ook bibliotheek De Fé in Lier doet mee.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

ASSISEN. Marcello With schuldig bevonden aan roofmoord op wisselagent in AntwerpenEen Antwerpse assisenjury heeft Marcello With (22) uit Lier woensdag na 2,5 uur beraadslaging schuldig bevonden aan de roofmoord op Olushola ‘Bola’ Omotosho-Dare (55). Het slachtoffer werd drie jaar geleden doodgestoken tijdens een overval op zijn wisselkantoor aan de Bisschopstraat in Antwerpen.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »