Inflatie plots bijna weg: prijzen in oktober slechts gestegen met 0,36 procent

Zo’n 10 procent van de Belgen heeft er last van, maar je kan er nog altijd niet van genezen: het mysterie (en de oplossing) van astmaMan die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Hij bekende zoveel misdaden dat de politie dacht dat hij het verzon: de vergeten Belgische seriemoordenaarIn ‘Proces van het jaar’ staat onze misdaadredactie telkens stil bij één van de spraakmakendste rechtszaken uit de Belgische geschiedenis. “Ze zullen mij de grootste misdadiger van het land noemen”, pochte René Hébrant (56) luidop voor zijn assisenproces in 1963 van start ging. Lire la suite ⮕

Bart De Wever schiet N-VA-verkiezingscampagne op gang: “België is niet op de juiste weg”“Voor Vlaamse Welvaart”. Met die slogan trekt de N-VA in juni naar de verkiezingen. Voorzitter Bart De Wever zet de boodschap kracht bij in een campagnevideo van maar liefst zeven minuten waarin hij meermaals uithaalt naar “de groen-linkse Vivaldi-regering”. Grote concurrent op rechts Vlaams Belang blijft buiten schot. Lire la suite ⮕

Borsbeeks bestuur tevreden met lagere belastingen in Antwerpen: “Blij dat ze oren naar ons hebben gehad”Het verlagen van de aanvullende personenbelasting vanaf het aanslagjaar 2024 is goed nieuws voor de Borsbekenaren wanneer de fusie met de stad doorgaat. Dit laat schepen Walter Kiebooms (N-VA) weten. Lire la suite ⮕

Factcheck: viraal filmpje bewijst niet dat ‘knutselraketten’ van Hamas betaald zijn met westerse hulp‘Dankzij buitenlandse hulp kreeg Gaza een paar jaar geleden nieuwe waterleidingen. Hamas heeft de pijpleidingen opgegraven en er raketten van gemaakt, die Lire la suite ⮕

Van Gool scoort vier keer voor Oppuurs dat wint van WillebroekseWillem Van Gool sloeg 4 keer toe toen Oppuurs Willebroekse versloeg met 6-2 in de thuiswedstrijd. Lennart Jenart en Rik Verbiest scoorden de andere doelpunten voor de thuisploeg, terwijl Willebroekse's doelpunten gemaakt werden door Demir Zejnelagic. Lire la suite ⮕