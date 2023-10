Bart De Wever schiet N-VA-verkiezingscampagne op gang: “België is niet op de juiste weg”

“Uw welvaart wordt de inzet van de verkiezingen in 2024”, voorspelt De Wever. Hij trekt met vier “vuistregels” naar de kiezer. Een begroting onder controle, een rechtvaardige welvaartsstaat, lage belastingen en investeringen in innovatie.De N-VA-voorzitter haalt in zijn boodschap meermaals uit naar de federale regering met – langs Vlaamse kant – zijn Vlaamse coalitiepartners Open VLD en CD&V, aangevuld met Groen en Vooruit.

Hij zet daarbij het verschil met de vorige federale regering, met N-VA, in de verf. Die slaagde erin het begrotingstekort af te bouwen van 12 naar 4 miljard, klinkt het, terwijl het onder Vivaldi is opgelopen tot bijna 30 miljard euro. De N-VA-voorzitter noemt dat “bijzonder zorgwekkend”. “De overheid moet een veilige en betrouwbare economische context creëren die bestand is tegen onverwachte crisissen. België is niet op de juiste weg.

Opvallend: over migratie, het kernthema van grote concurrent op rechts Vlaams Belang, zegt De Wever in zijn videoboodschap niets. De extreemrechtse partij wordt zelfs helemaal niet vermeld, terwijl het Vlaams Belang in de recentste peilingen met ruim een kwart van de stemmen boven de N-VA uittorent. headtopics.com

Het streven naar Vlaams zelfbestuur blijft wel centraal staan. Zo zegt De Wever dat “gezond economisch beleid onmogelijk is zolang Vlaanderen niet zelf alle bevoegdheden in handen heeft” en dat N-VA de weg naar een gezonde begroting, een rechtvaardig sociaal beleid, lage belastingen en investering in innovatie “wil volgen met een zelfbesturend Vlaanderen”.

