Bart De Wever schiet N-VA-verkiezingscampagne op gang: “België is niet op de juiste weg”

Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Bart Somers wil geen ministerpost meer na 2024: “Ik maak plaats voor nieuwe mensen”Open VLD-kopstuk Bart Somers ambieert geen ministerpost meer na de verkiezingen van volgend jaar. Dat heeft hij aangegeven bij VTM Nieuws. “De jongeren uit de partij hebben gevraagd aan mensen van mijn generatie om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor nieuwe mensen. Ik doe exact dat. Lire la suite ⮕

Bart Somers gaat voor burgemeesterschap van MechelenSomers erkende dat zijn partij in moeilijk vaarwater verkeert. Deze zomer werd beslist om Open VLD te vernieuwen. 'Daar wil ik actief aan meewerken. Ik Lire la suite ⮕

Baaldag voor Hanne en Stijn Desmet: overtredingen en val in finales voor Belgische shorttrackersOp de eerste finaledag van de tweede Wereldbeker in het Canadese Montreal ging Hanne Desmet zich zaterdag in de finale van de 1500 meter te buiten aan twee overtredingen en viel broer Stijn Desmet in zijn eindstrijd op die afstand in kansloze positie en om zo als zevende te eindigen. Lire la suite ⮕

Indrukwekkende erehaag zorgt voor pakkend afscheid van Tuur (16): “Je zal ons voor altijd rugdekking geven”In een tot de nok gevulde Sint-Petruskerk en sporthal van het Sint-Jorisinstituut in Bazel werd zaterdagochtend afscheid genomen van Tuur Ceulemans. De zestienjarige jongeman overleed vorige week donderdag aan de gevolgen van een bacteriële hersenvliesontsteking. Lire la suite ⮕

Élections 2024 : Bart De Wever axe la campagne électorale de la N-VA sur la prospérité de la Flandre« Voor Vlaamse Welvaart ». Pour la prospérité de la Flandre. C’est sous ce slogan que la N-VA fera campagne pour les élections de juin prochain. Lire la suite ⮕

Elections 2024: Bart De Wever axe la campagne électorale de la N-VA sur la prospérité de la Flandre'Voor Vlaamse Welvaart'. Pour la prospérité de la Flandre. C'est sous ce slogan que la N-VA fera campagne pour les élections de juin prochain. Le Lire la suite ⮕