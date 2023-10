Mechelse straatflik Donné (65) neemt na veertig jaar afscheid van zijn politiekorps: “Mijn gasten, dat waren m

Donné deed niets liever dan op ronde zijn in de Mechelse straten, tussen de mensen. “De politie, dat was mijn familie, mijn leven”, zegt hij.

Zo’n 10 procent van de Belgen heeft er last van, maar je kan er nog altijd niet van genezen: het mysterie (en de oplossing) van astmaMan die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Evi Hanssen: “De sterfdag van mijn moeder was een van de mooiste dagen uit mijn leven”Dat we te veel belang hechten aan belachelijke details. Dat het leven toch zo mooi is. En die natuur! Ja, het overlijden van een naaste zet de dingen scherp. Dat ervaarde ook Evi Hanssen, door in de rouw te gaan staan na het overlijden van haar moeder. Het leverde een boek op – Traag naar de hemel – en heel wat inzichten. Lire la suite ⮕

BEDPRAAT. “Ik cirkelde met mijn vingertoppen rond mijn clitoris en duwde mijn vingers diep in mijn vagina”Of badkamerbelevenis, of buitenpret, of … Wat was jouw meest recente vrijpartij? Een m/v/x vertelt over zijn of haar laatste vrijpartij. Vandaag: lerares Leonna (49) over haar laatste keer 6 dagen geleden. Lire la suite ⮕

Petra verloor haar dochtertje en werd palliatief verpleegkundige: “Ik heb van mijn verdriet mijn kracht gemaakZe stond tussen de rest van het publiek in het Sportpaleis toen zangeres Linda Mertens vrijdagavond, zeven jaar na het verlies van haar dochter, haar comeback maakte met Milk Inc. “Ik voelde me heel erg met haar verbonden”, vertelt Petra Heremans. Ook zij verloor haar dochtertje. Zestien jaar geleden is dat nu. Lire la suite ⮕

William Boeva eerlijk over worstelingen en horrorbehandelingen: “Dokters hebben tegen mijn ouders erge dingenIn een nieuwe aflevering van ‘Het huis’ is William Boeva (33) te gast. Hij praat er openlijk over de horrorbehandelingen die hij onderging bij artsen, maar ook over zijn persoonlijke worstelingen. Lire la suite ⮕

