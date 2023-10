Explosie bij gebouw aan Amerikalei in Antwerpen

Een gebouw aan de Amerikalei in Antwerpen is in de nacht op woensdag het doelwit van een explosie geworden. Dat bevestigt een woordvoerder van de lokale politie aan persbureauDe context van het incident wordt onderzocht, een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. De ontploffing gebeurde rond 00.45 uur. Het getroffen pand liep lichte schade op.

DOVO - de ontmijningsdienst van het leger - en het gerechtelijk labo zijn ter plaatse. Zij onderzoeken onder meer welke soort explosief de daders gebruikten.

