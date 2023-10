Ores, Resa, AIEG... : tous les tarifs des distributeurs d’énergie wallons dévoilés, voici lequel est le moins

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.La Cwape (régulateur wallon de l’électricité et du gaz), vient de publier les tarifs de distribution pour l’année 2024.

Le courrier surréaliste d’Ores envoyé à Mathieu pour son compteur intelligent: le Namurois n’a rien compris... Nous avions abordé le sujet dernièrement, soulignant des hausses et des baisses de ces tarifs, mais à ce moment, les tarifs de Resa, le deuxième plus important distributeur d’énergie en Wallonie, n’étaient pas encore connus. C’est désormais le cas.

Bart Somers wil geen ministerpost meer na 2024: “Ik maak plaats voor nieuwe mensen”Open VLD-kopstuk Bart Somers ambieert geen ministerpost meer na de verkiezingen van volgend jaar. Dat heeft hij aangegeven bij VTM Nieuws. “De jongeren uit de partij hebben gevraagd aan mensen van mijn generatie om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor nieuwe mensen. Ik doe exact dat. Lire la suite ⮕

Un premier championnat du monde féminin de motocyclisme lancé en 2024Le premier championnat du monde féminin de moto de vitesse se tiendra en 2024, a annoncé la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) samedi lors d'une conférence de presse à Jerez, en Espagne. Lire la suite ⮕

Le CCVF ne veut pas de l'indexation des tarifs de la SNCB début 2024Le Comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires (CCVF) a invité la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) à 'reporter à l'automne 2024 une indexation tarifaire possible début 2024', notamment parce que la qualité du service n'est plus au rendez-vous, a-t-il indiqué samedi dans un communiqué. Lire la suite ⮕

Elections communales à Huy : les méga chantiers seront terminés pour octobre 2024 « Je suis très fier »À un an des élections communales, la majorité hutoise (PS-MR-IdHuy/ Les Engagés) dresse son bilan. Christophe Collignon, bourgmestre en titre, se dit « très fier » des réalisations accomplies. Lire la suite ⮕

Voici les 6 séries à voir absolument avant 2024 si tu es étudiantRien de mieux, après une grosse journée de cours, que de se poser devant un épisode de sa série du moment. Pour que tu sois à jour et parce qu’on sait que tu es un.e amateur.ice de séries, on te donne les 6 séries que tu dois voir absolument avant 2024. Comme ça, tu seras bien à jour quoi, tu as compris le concept. Lire la suite ⮕