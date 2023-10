SC Mechelen wint ook van VV Duffel

De thuisploeg opende de score na 17 minuten na een doelpunt van Lennert Van Houtven. Maarten Wuyts bracht in de 20ste minuut SC Mechelen op gelijke hoogte. Vijf minuten later passeerde Tom Vandeput de doelman en kwam SC Mechelen op voorsprong. Abdelwahed El Nasiri bracht in de 33ste minuut de uitploeg op 1-3. Met nog bijna een half uur te gaan scoorde Abderrahman El Gdali en vergrootte de voorsprong. Michiel Smets poetste iets van de achterstand weg voor VV Duffel in de 70ste minuut.

DOELPUNTEN: 17' Van Houtven 1-0, 20' Wuyts 1-1, 25' Vandeput 1-2, 33' El Nasiri 1-3, 64' El Gdali 1-4, 70' Smets 2-4, 90' Angafor 3-4. VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseDe gemeente Duffel stapt in een intergemeentelijke samenwerking rond gezondheidspreventie. Via eerstelijnszone Pallieterland zal een gezamenlijke medewerker de komende jaren acties uitrollen in … headtopics.com

Bij een grote wodca-controle op verschillende plaatsen in de politiezone, controleerde de politie Bodukap afgelopen weekend 592 bestuurders. Acht chauffeurs bleken onder invloed van alcohol en …SC Duffel B wacht nog steeds op een eerste zege dit jaar. De wedstrijd tussen Bonheiden B en SC Duffel B eindigde op 2-6, waardoor SC Duffel B voor de achtste keer na elkaar niet wist te winnen.

Trauma op het podium: het kamp overleven, en het doorgeven aan je dochterIn Ravens­brück probeert Stefanie Claes haar familie te bevrijden van de omerta van het concentratiekamp. Het stuk zou niet misstaan in de collectie van Kazerne Dossin. Lire la suite ⮕

Gsm gestolen uit werfkeetIn een werfkeet in het centrum van Mechelen is een diefstal gepleegd. Lire la suite ⮕

Het Linda-effect: derde show voor Milk Inc. in het Sportpaleis na stormloop op ticketsMilk Inc. en Linda Mertens zijn helemaal terug van weggeweest. Na de triomfantelijke comeback van de zangeres staan Regi en Linda in november 2024 opnieuw in het Sportpaleis. De ticketverkoop zondagochtend gaat zo hard dat meteen een derde concert werd toegevoegd. Lire la suite ⮕

Wavria B verslaat SC Duffel BZondag won Wavria B haar thuiswedstrijd tegen SC Duffel B. De wedstrijd eindigde op 3-1. Lire la suite ⮕

Boom valt om op voorbijrijdende auto in Duffel, twee inzittenden komen met de schrik vrijAan het Moriaubos in Duffel is een boom omgevallen op een voorbijrijdende auto. De twee inzittenden kwamen met de schrik vrij. Lire la suite ⮕

Ongeslagen reeks van Belisia Bilzen tot een einde gebracht na 4-1 tegen Jong KV MechelenJong KV Mechelen ontving Belisia Bilzen op zaterdag en na negen opeenvolgende ongeslagen wedstrijden werd Belisia Bilzen toch verslagen. De wedstrijd eindigde op 4-1. Lire la suite ⮕