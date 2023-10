Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw waar ook bekende advocatenkantoren huizen, daders laten boodschap achter

Onbekenden hebben zondagnacht een aanslag gepleegd tegen een kantoorgebouw aan de Amerikalei in Antwerpen. De glazen inkomdeur raakte beschadigd. De daders lieten ook een boodschap achter met …Maccabi beëindigde zijn belabberde reeks van vier nederlagen na elkaar. In de uitwedstrijd tegen Hingene werd zondag met 2-4 gewonnen.In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten.

Openingsweekend van ‘het grootste lunapark in Europa’ is groot succes: “De spelletjes waar we mee zijn opgegroeid!” Gamestate op de De Keyserlei heeft er zijn eerste weekend opzitten. ‘Het grootste lunapark van Europa’ kan uitpakken met 2000 m² spelplezier en een capaciteit van 600 personen. En met een flinke …Zondag werd een dag om snel te vergeten voor Antwerp. Net zoals de eerste ploeg gingen ook de Young Reds in de slotfase onderuit. Tegen Lokeren-Temse verloren ze met het kleinste verschil.

Minister Verlinden: "Als burgemeester De Wever zegt dat er niets gedaan is voor Antwerpen, is hij een aantal zaken vergeten" In Wakker op Zondag op ATV zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) niet akkoord te gaan met de mening dat Antwerpen stiefmoederlijk behandeld wordt in de strijd tegen …Sinds de invoer van de maatregel anderhalf jaar geleden hebben rechters tachtig drugscriminelen een havenverbod opgelegd.

1.000 betogers op Sint-Jansplein uit solidariteit met Palestina: “Wie zijn wij om te oordelen over de daden van Hamas?” Op het Sint-Jansplein in Antwerpen kwamen zondagnamiddag zo’n 1.000 betogers samen uit solidariteit met de Palestijnen. Op initiatief van de links revolutionaire organisatie Rupture & Renouveau …De Antwerpse schepen van Haven en de Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) verzamelt al sinds haar kindertijd fossielen. Afgelopen weekend vond ze na lang zoeken haar eerste mammoetkies. Een …De wedstrijd tussen Turk Sport en Zwijndrecht B werd zondag niet gespeeld.

Tram ontspoord aan Rijnkaai in Antwerpen: een persoon lichtgewondIn Antwerpen is zaterdagmorgen een tram ontspoord. Een passagier op de tram raakte lichtgewond. Er zouden geen andere partijen betrokken zijn bij het ongeval. Lire la suite ⮕

Arbeider overleden nadat hij kraan op zich krijgt in haven van AntwerpenIn de haven van Antwerpen is zaterdagmorgen een arbeider overleden nadat hij een deel lading op zich kreeg. Lire la suite ⮕

Borsbeeks bestuur tevreden met lagere belastingen in Antwerpen: “Blij dat ze oren naar ons hebben gehad”Het verlagen van de aanvullende personenbelasting vanaf het aanslagjaar 2024 is goed nieuws voor de Borsbekenaren wanneer de fusie met de stad doorgaat. Dit laat schepen Walter Kiebooms (N-VA) weten. Lire la suite ⮕

Wilde achtervolging vanuit Nederland eindigt in Antwerpen: SRT rijdt verdachte klemHet snelleresponsteam van de Antwerpse politie heeft vrijdagnacht een wagen klemgereden in het Antwerps havengebied. Dat gebeurde op vraag van de Nederlandse politie, na een wilde achtervolging. De verdachte werd uiteindelijk gearresteerd. Hij had geen rijbewijs, maar wel cannabis op zak. Lire la suite ⮕

Guido (69) was uitbehandeld, nu is hij kankervrij dankzij nieuwe therapie van UZ AntwerpenUitbehandeld. Dat kreeg Guido Wouters (69) uit Lommel in 2020 te horen nadat hij vijf jaar tegen lymfeklierkanker had gevochten. Tot hij kon deelnemen aan een veelbelovende studie in het UZ Antwerpen. “Na een maand waren de vlekken op de scan voor 85 procent weg, nu is er niets meer te zien. Lire la suite ⮕