Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw in Antwerpen waar ook bekende advocatenkantoren huizen, daders laten bood

schap achterALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”Kat brengt ‘dode’ rat mee naar binnen, maar dan blijkt dat het knaagdier maar doet alsof: “Hij probeert te klimmen!”Volgend jaar is de ‘Duivelskomeet’ allicht voor het eerst in 70 jaar nog eens te zienIn elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten.

Gamestate op de De Keyserlei heeft er zijn eerste weekend opzitten. ‘Het grootste lunapark van Europa’ kan uitpakken met 2000 m² spelplezier en een capaciteit van 600 personen. En met een flinke …Zondag werd een dag om snel te vergeten voor Antwerp. Net zoals de eerste ploeg gingen ook de Young Reds in de slotfase onderuit. Tegen Lokeren-Temse verloren ze met het kleinste verschil.

Op het Sint-Jansplein in Antwerpen kwamen zondagnamiddag zo'n 1.000 betogers samen uit solidariteit met de Palestijnen. Op initiatief van de links revolutionaire organisatie Rupture & Renouveau …Linkeroevenaar en hondeneigenaar Joost Van der Donckt heeft een petitie opgestart met de vraag om een vrije hondenloopzone in te richten op de Middenvijver op Linkeroever.

Een jaar na de release van de film wil hij nog weleens spreken: Roger Kerremans, de man die de Antwerpse megadancing Zillion gebouwd heeft. Over de zotte jaren 1997-2002 die hij letterlijk achter …De negende editie va de Nacht van de Waterpolo bracht in totaal 25 teams tegenover elkaar in het bad en zorgde voor heel wat ambiance in en uit het water. Het organiserende Koninklijke Antwerpse …

Op Linkeroever is vandaag het nieuwe knooppunt Sint-Anna Linkeroever in gebruik genomen. Het verkeer tussen de E34 en de Antwerpse Ring rijdt er voortaan op definitieve rijbanen. In de toekomst zal …De kinderkleren zijn verstelbaar met knoopjes en gemaakt op leeftijd in plaats van op maat. Door de speciale coating zijn ze bovendien ook vlekvrij.

Aanslag gepleegd tegen kantoorgebouw waar ook bekende advocatenkantoren huizen, daders laten boodschap achterOnbekenden hebben zondagnacht een aanslag gepleegd tegen een kantoorgebouw aan de Amerikalei in Antwerpen. De glazen inkomdeur raakte beschadigd. De daders lieten ook een boodschap achter met graffiti. In het gebouw zijn verschillende zaken gevestigd, waaronder ook enkele bekende advocatenkantoren.

Tram ontspoord aan Rijnkaai in Antwerpen: een persoon lichtgewondIn Antwerpen is zaterdagmorgen een tram ontspoord. Een passagier op de tram raakte lichtgewond. Er zouden geen andere partijen betrokken zijn bij het ongeval.

Arbeider overleden nadat hij kraan op zich krijgt in haven van AntwerpenIn de haven van Antwerpen is zaterdagmorgen een arbeider overleden nadat hij een deel lading op zich kreeg.

Borsbeeks bestuur tevreden met lagere belastingen in Antwerpen: "Blij dat ze oren naar ons hebben gehad"Het verlagen van de aanvullende personenbelasting vanaf het aanslagjaar 2024 is goed nieuws voor de Borsbekenaren wanneer de fusie met de stad doorgaat. Dit laat schepen Walter Kiebooms (N-VA) weten.

Wilde achtervolging vanuit Nederland eindigt in Antwerpen: SRT rijdt verdachte klemHet snelleresponsteam van de Antwerpse politie heeft vrijdagnacht een wagen klemgereden in het Antwerps havengebied. Dat gebeurde op vraag van de Nederlandse politie, na een wilde achtervolging. De verdachte werd uiteindelijk gearresteerd. Hij had geen rijbewijs, maar wel cannabis op zak.