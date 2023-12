Des chaises solidaires pour les personnes âgées ou à mobilité réduite

Une chaise qui se présente comme un strapontin qui se déplie, fixé à un feu de signalisation, devant un passage-piétons : c’est une chaise solidaire. Son but : permettre à des personnes âgées ou à mobilité réduite d’effectuer une pause lors de leurs déplacements à pied. Deux ont été installées dans la commune de Jette, en Région bruxelloise. La première se trouve à l’angle entre le boulevard De Smet de Naeyer et la rue Lenoir.

La deuxième est à proximité du rond-point Belgica, avenue Carton de Wiart. Qui a eu l’idée d’élaborer ce dispositif ? A vrai dire, ils sont plusieurs acteurs et actrices derrière ce projet mis en place à la mi-novembre et en phase-test jusqu’à avril 2024. Cette chaise répond à un vrai besoin Hélène Mahillon est membre du comité des sages et des aînés de l’ASBL jettoise Labolobo. L’objet de cette association est de briser les stéréotypes liés à l’âge et de lutter contre l’isolement des senior





