La proposition de l'UE sur les véhicules hors d'usage ne permet pas de saisir les voitures

Début juillet, la Commission européenne a proposé de réviser son texte sur les 'véhicules hors d’usage' (VHU) pour que leur collecte et leur recyclage soient mieux gérés. Dans ce contexte, des publications sur les réseaux sociaux affirment que cette 'nouvelle loi' de l’Union européenne va lui permettre de 'saisir' et de mettre 'au rebut votre voiture si elle ne répond pas à ses critères'. C’est faux.

Concernant les propriétaires de voiture, cette proposition de règlement rappelle seulement l'obligation de remettre leur véhicule en fin de vie à une installation de traitement agréée. Les autres obligations concernent les constructeurs et les Etats membres dans un objectif d'amélioration de la collecte, du traitement et du recyclage des VHU, comme l'ont expliqué la Commission européenne et une avocate en droit de l'environnement à l'AFP.'L’UE travaille sur une nouvelle loi pour saisir et mettre au rebut votre voiture si elle ne répond pas à ses critères. Tout cela fait partie de leur programme climatiqu





