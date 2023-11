Deux chefs mafieux condamnés à trente ans de prison dans le procès 'Rinascita Scott'

Dans le dernier volet du gigantesque procès 'Rinascita Scott' concernant l'organisation mafieuse italienne 'ndrangheta, deux chefs mafieux locaux ont été condamnés à trente ans de prison chacun. Giancarlo Pittelli, un ancien parlementaire, a quant à lui écopé de onze ans lors du procès de masse qui s'est déroulé lundi dans la ville du sud de Lamezia Terme. Depuis janvier 2021, le tribunal a examiné les dossiers de 338 membres présumés et complices de la bande mafieuse.

Dans la plupart des cas, la peine prononcée correspondait à la demande du procureur. Le parquet avait ainsi requis un total de plus de 4 700 années de prison. La lecture des nombreux jugements a pris plusieurs heures lundi. Les suspects étaient notamment accusés de meurtre, d'appartenance à une organisation criminelle, de trafic de drogue, de blanchiment d'argent et de corruption officielle. Au total, environ deux cents suspects ont été condamnés. La peine de prison la plus légère était de quelques mois





Nieuwsblad_be » / 🏆 23. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Liban: quatre blessés dans un bombardement israélien sur deux ambulances dans le sudQuatre secouristes ont été blessés dimanche dans le sud du Liban frontalier d'Israël dans un bombardement israélien contre deux ambulances appartenant à une association locale, ont rapporté cette association et l'agence officielle libanaise (ANI).

La source: RTL sport - 🏆 9. / 28,125 Lire la suite »

Rallye d’Europe centrale : Neuville conserve la tête avant la dernière journée, Rovanperä proche du titreIl reste encore deux spéciales en Autriche et deux Allemagne dans cette manche.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 73,92 Lire la suite »

École évacuée à Hambourg: deux garçons interpellés, deux armes présumées factices saisiesDeux garçons de 12 et 13 ans ont été interpellés et deux armes d’apparence factice ont été saisies mercredi par la police à Hambourg (nord), après l’évacuation d’une école suite à la menace d’une enseignante par deux individus présumés armés.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 73,92 Lire la suite »

Collision entre deux voitures sur l’autoroute E42 à Héron : deux personnes blesséesCe mercredi soir, deux voitures se sont percutées sur l’autoroute E42 à hauteur de la sortie Héron en direction de Liège. L’accident a fait deux blessés.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 73,92 Lire la suite »

– Régionale 2A dames : Basket (Régionale 2A Dames) | Deux sur deux pour Templeuve?Les Templeuvoises peuvent faire le break en battant Natoye et rejoindre au moins une équipe.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 73,92 Lire la suite »

Une collision entre deux voitures sur la route des barrages à Silenrieux fait deux blessésUn accident s’est déroulé sur la route des barrages à Silenrieux (Cerfontaine). Deux personnes ont été blessées. Une d’entre elles était coincée dans son véhicule.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 73,92 Lire la suite »