Un espoir pour le pentathlon moderne belge aux JO de Paris

Arsène Pint, qui vient de passer cette année le cap des 90 ans, deviendra-t-il, l’an prochain… l’avant-dernier représentant belge à avoir pris part aux JO en pentathlon moderne ? Depuis 1960 et sa participation aux Jeux de Rome, plus personne n’avait émergé dans notre pays dans cette discipline peu connue et légèrement surannée, créée par Pierre de Coubertin lui-même pour les Jeux de Stockholm 1912.

Ce sport, constitué, comme son nom l’indique, de cinq disciplines – escrime, équitation, natation, tir et athlétisme –, qui lutte pour sa survie depuis plusieurs olympiades en adaptant régulièrement sa formule et en faisant du lobbying intense grâce au Prince Albert de Monaco et Juan Antonio Samaranch Jr, deux membres éminents du CIO, était en état de mort cérébrale chez nous, même s’il subsistait une fédération nationale.L’espoir de voir, l’an prochain à Paris, une athlète belge au départ de cette épreuve est pourtant bien réel grâce à Anaïs Eude





