L'importance des examens ophtalmologiques pour la santé des yeux et l'état général

Un examen ophtalmologique peut mettre en évidence des anomalies ou révéler les signes de pathalogies naissantes ou installées. Se préoccuper de la santé de ses yeux, c’est donc aussi se préoccuper de son état général. Si la fonction la plus évidente de l’œil est de capter la lumière renvoyée par les objets et de transformer l’information en signal à destination du cerveau, l’organe s’avère être également une précieuse source d’informations sur notre état de santé.

Un examen poussé des yeux peut en effet révéler une multitude de pathologies, bénignes ou graves, ou venir confirmer un premier diagnostic. Pour faire parler les yeux, l’ophtalmologue aura recours à différents tests. Le plus courant, la réfraction, permet d’identifier la myopie, l’astigmatisme ou la presbytie. Plus approfondi et plus complet, l’examen du fond de l’œil scrute les structures à l’arrière du cristallin. Depuis une vingtaine d’années, les praticiens utilisent une technique d’imagerie particulière, l’OCT ou tomographie en cohérence optiqu





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Une véritable « épidémie » de solitude: pourquoi ce mal silencieux est devenu un problème de santéLoin d’être réservée aux seniors ou aux précaires, la solitude n’épargne plus personne. Au point de devenir un problème de santé publique .

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Feluy : TotalEnergies rejette des PFAS, des scientifiques pointent un risque possible pour la santéL’émission Investigation et la cellule décrypte a consacré toute cette semaine une vaste enquête sur la contamination...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Gaza: le système de santé a atteint un 'point de non-retour', alerte le CICRLa destruction des hôpitaux à Gaza doit cesser, a demandé le CICR vendredi, soulignant que le système de santé avait désormais atteint un 'point de non-retour' mettant en danger la vie de milliers de personnes.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Sa rupture avec la Spice Girl Geri Halliwell, l’alcool, ses injections de stéroïdes… Robbie Williams sansAu programme: «Sexe, drogue et santé mentale», comme il l’annonce lui-même.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Conflit israélo-palestinien : le système de santé de Gaza est «à genoux», alerte le patron de l’OMSLe système de santé de la bande de Gaza est «à genoux», a alerté ce vendredi le patron de l’Organisation mondiale de la santé.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

La situation dramatique des hôpitaux dans la guerre entre Gaza et IsraëlLe système de santé de la bande de Gaza est 'à genoux', a alerté vendredi le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) devant le Conseil de sécurité de l'ONU, notant que la moitié des 36 hôpitaux de l'enclave ne fonctionnaient 'plus du tout'.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »