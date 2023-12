Groenen passen ontwerplijst voor Kamer aan

De Oost-Vlaamse groenen hebben zaterdag de ontwerplijst voor de Kamer bijgestuurd. Ze schrapten de onverkiesbare lijstduwersplaats voor Kamerlid Stefaan Van Hecke en zetten de Merelbekenaar op plaats 2, na lijsttrekker Petra De Sutter.Basisdemocratie heerst er bij de groenen. Dat betekent dat niet de partijtop maar lokale vrijwilligers de lijsten samenstellen. En het zijn ook de leden die finaal die lijsten goedkeuren.

Het leidt af en toe tot accidenten, zoals in het voorjaar, toen Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman op vraag van de partij zelf toch nog aan de nationale verkiezingen wou meedoen, maar de leden dat categoriek tegenhielden. Het zorgde voor flink wat deining in de partij. Nadia Naji, covoorzitter Groen: “Dat Demir het maar eens gaat uitleggen aan de mensen in de Westhoek die in het water stonden” Ook over de lijst die het pollcomité in Oost-Vlaanderen had opgesteld voor de komende verkiezingen bestond er intern heis





Nieuwsblad_be » / 🏆 25. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Lantis begint in 2024 met de aanleg van een tunnel aan Antwerpen-OostOosterweel-bouwheer Lantis begint in februari 2024 met de aanleg van een tunnel aan Antwerpen-Oost, het knooppunt dat de Antwerpse Ring verbindt met de E313. De nieuwe ondergrondse verbinding zal de drukke verkeersstromen van de Ring en de E313 uit elkaar halen. Het doel is minder weefbewegingen, zodat er minder vertragingen en minder files zullen zijn. De nieuwe tunnel zal in 2025 klaar zijn.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Vlaamse Scriptieprijs: erfgoed en dementieOp 19 december wordt de Vlaamse Scriptieprijs uitgereikt, een bekroning voor het beste eindwerk van het voorbije jaar. Astrid Luypaert onderzocht hoe erfgoed een meerwaarde kan zijn in het leven van mensen met dementie en hun verzorgers.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Onderbenutte en ondergewaardeerde Vlaamse administratie doet beroep op consultantsDe Vlaamse administratie is onderbenut en ondergewaardeerd, terwijl de kabinetten van de ministers overwerkt zijn. Hierdoor doen ze een beroep op consultants, wat kan leiden tot slecht beleid. Peter Van Humbeeck, onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, waarschuwt voor het wantrouwen tussen politiek en ambtenarij en de gevolgen hiervan voor de gewone burger.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Watersnood in de Westhoek: ‘Dit komt óók door onze Vlaamse ruimtelijke ordening’Evacuaties, nooddijken en veel ongerustheid. De Westhoek heeft er enkele bange dagen opzitten. Donderdag viel er minder regen dan verwacht, maar het

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Conner Rousseau neemt ontslag als voorzitter van de Vlaamse socialistenDe wonderboy die in een recordtempo van zijn partij weer een winnende ploeg maakte, verdwijnt nu ook snel weer van het toneel. Na zeer tumultueuze maanden en aanhoudende kritiek over zijn racistische uitspraken, neemt Conner Rousseau ontslag als voorzitter van de Vlaamse socialisten.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Gwendolyn Rutten over fusie Zwijndrecht, Kruibeke en Beveren: "Gemeenten kiezen zelf bij welke provincie ze willen horen""Als democratisch gekozen gemeenteraden zelf aangeven dat ze bij de provincie Oost-Vlaanderen willen horen, wie zijn wij dan hier in Brussel om dat te negeren?" Dat zei minister van Binnenlands ... In Oost-Vlaanderen zal de deputatie een positief advies geven rond de overheveling van het Antwerpse Zwijndrecht. Indien het tot een fusie komt met het Oost-Vlaamse Beveren en Kruibeke "is dat ... "Dat zijn de consequenties van zo'n ondoordachte fusieoperatie", burgemeesters van Zwijndrecht en Beveren spreken zich uit over de fusiegemeente De burgemeesters van Zwijndrecht en Beveren deelden woensdagochtend op Radio 1 hun standpunt over de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht en het feit dat de provincie Antwerpen de nieuwe ... DISCUSSIE

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »