Onderbenutte en ondergewaardeerde Vlaamse administratie doet beroep op consultants

‘Terwijl de Vlaamse administratie onderbenut en ondergewaardeerd is, zijn de kabinetten van de ministers overwerkt. En dus doen ze een beroep op consultants. De administratie moet vooral uitvoeren wat politiek is beslist en kan te weinig meedenken.’ En dat is een recept voor slecht beleid, zegt Peter Van Humbeeck.(SERV), het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners, en als onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen.

In een nog te verschijnen artikel voor het, dat hij in eigen naam schrijft, slaakt hij een noodkreet. ‘De gewone burger is het slachtoffer van het wantrouwen tussen politiek en ambtenarij. Dat zal alleen maar leiden tot polarisatie en winst voor de extremen.’Ik merk wederzijdse onvrede tussen politiek en administratie. Sommige politici willen liever geen sterke administratie, ze zien die als oppositie voor de eigen ideeën. Ik veralgemeen, maar in de huidige gemediatiseerde omgeving die teert op steekvlampolitiek vinden de kabinetten dat de administratie hen soms tegenwerk





Knack » / 🏆 5. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Vlaamse mediaregulator waarschuwt vijf influencers, onder wie Kim Van Oncen en Robert Van ImpeDe Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft de influencers Kim Van Oncen, Véronique Leysen, Lies Clerx, Robert Van Impe en Kirilove CommV een waarschuwing gegeven voor het niet naleven van het mediadecreet. In video’s op socialemediaplatformen schonden ze artikel 53.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Vlaamse mediaregulator waarschuwt vijf influencers, onder wie Average Rob en Kim Van OncenDe Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft de influencers Kim Van Oncen, Véronique Leysen, Lies Clerx, Robert Van Impe en Kirilove CommV een waarschuwing gegeven voor het niet naleven van het mediadecreet.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Vlaamse mediaregulator waarschuwt vijf influencers, onder wie Kim Van Oncen en Tiany KiriloffDe Vlaamse Regulator voor de Media heeft de influencers Tiany Kiriloff, Kim Van Oncen, Véronique Leysen, Lies Clerx en Robert Van Impe (Average Rob) een waarschuwing gegeven voor het niet naleven van het Mediadecreet. De commerciële insteek van hun video’s en posts was onvoldoende duidelijk aangegeven.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

‘Open VLD is al een kwarteeuw verantwoordelijk voor het Brusselse financiële wanbeheer’Brussel gaat gebukt onder financieel wanbeheer en daar zijn de Vlaamse liberalen verantwoordelijk voor.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

VUB mag snelste Vlaamse supercomputer beheren vanaf 2025De Vrije Universiteit van Brussel (VUB) mag de Vlaamse Tier-1 supercomputer huisvesten en beheren, ook gekend als de snelste computer van Vlaanderen. Dat laat de VUB woensdag weten aan persagentschap Belga.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Nu het Vlaamse schip zinkt, vindt Bart Somers een reddingsboei in MechelenAlleen carrièreplanning leidde ertoe dat Bart Somers geen Vlaams minister meer is, schrijft Marc Reynebeau. Dat is de uitwas van een nefaste drang tot cumuleren.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »