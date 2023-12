Réaction du Stade Everois Racing Club suite aux accusations de racisme et de violence

À la suite du témoignage de l’arbitre de 16 ans qui dénonçait dans nos colonnes le comportement violent du coach, du délégué et d’un supporter du Stade Everois Racing Club lors d’un match contre le Royal Racing Club de Boitsfort P3 dames (0-5) et estimait au passage que le racisme était la cause des incidents évoqués, le Stade Everois Racing Club a tenu à réagir par voie de communiqué de presse. « Attaqués pour ce que nous défendons » « Le Comité Provincial a remis son verdict.

Le coach ainsi que son délégué sont suspendus jusqu’au 30 juin prochain. Le club payera une amende de 250€. Le Comité Provincial a également précisé qu’aucun propos raciste n’a été signalé, ni par l’arbitre ni par qui que ce soit d’autre. Le Stade Everois Racing Club accepte ces décisions car il les estime justes », indique Eric Blaise, correspondant qualifié du Stade Everois Racing Club. « Le club tient particulièrement à insister sur le fait qu’il condamne toute forme de violence, verbale ou physique, que ce soit sur ou en dehors des terrains de footbal





