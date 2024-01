Davos : la Belgique à l'heure de la diplomatie économique

C’est la période de l’année où la petite ville de Davos, nichée à 1560 mètres d’altitude dans le canton suisse des Grisons, opère sa mue. Elle devient pour quelques jours 'the place to be' pour les acteurs économiques et politiques de la planète participant à la réunion annuelle du Forum économique mondial.

Depuis lundi et jusqu’au 19 janvier, les chefs d’États et de gouvernements vont succéder aux hommes d’affaires 'qui comptent', au rythme d’un programme bien huilé faisant place à des conférences et des rendez-vous bilatéraux formels et informels. La Belgique y a aussi quelques cartes diplomatiques à jouer. Le Premier ministre Alexander de Croo a rallié les Alpes orientales mardi, accompagné du roi Philippe et de la reine Mathilde. La mission du Premier ministre est double : faire exister la Belgique dans l’esprit de nombreux investisseurs et d’entreprises… mais aussi l’Union européenne puisque notre pays a pris les rennes de la présidence tournante de l’UE le 1er janvier dernie





